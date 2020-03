El SARS-CoV-2 pot sobreviure fins a 3 hores en l’aire

Per què cal rentar-se tant les mans per prevenir el contagi de la Covid-19? Perquè hi podem tenir virus. D’on surten? De secrecions de persones infectades, ja sigui directament o per contacte amb alguna superfície on han anat a parar els microbis procedents de les vies respiratòries dels infectats. Per avaluar amb rigor aquest últim risc i adoptar les mesures preventives corresponents, convé saber quant de temps roman el virus amb capacitat de ser viable i tornar a infectar un cop ha abandonat el cos humà.

Un estudi de diversos centres de recerca i universitats dels Estats Units ha analitzat la supervivència del SARS-CoV-2 en l’aire i sobre superfícies de cartró, coure, acer i plàstic. Per fer-ho, han utilitzat un sistema per generar aerosols que emulen l’aire expulsat durant un esternut o un estossec. Aquests aerosols estan formats per gotes de menys de 5 micres de diàmetre (5 mil·lèsimes de mil·límetre) amb presència de virus i que es mantenen suspeses en l’aire. Els resultats, publicats a la revista New England Journal of Medicine, indiquen que en aquestes condicions el virus pot ser viable fins a 3 hores en l’aire. També conclouen que sobre els materials de coure no sobreviu més enllà de 4 hores i en cartró no ho fa més de 24 hores. Sobre les superfícies d’acer, en canvi, pot resistir fins a 48 hores i en les de plàstic fins a 72.

Segons els autors de l’estudi, aquests temps de supervivència són semblants als del virus de la SARS –el SARS-CoV-1– i, per tant, la transmissió més alta que s’observa en el SARS-Cov-2 es deu a les altes càrregues virals en les vies respiratòries i el potencial d’infecció de persones infectades asimptomàtiques.

També cal tenir en compte que aquests resultats estan obtinguts en unes condicions de laboratori molt concretes, una humitat del 40% i una temperatura d’entre 21 i 23 ºC, i que, en general, el virus sobreviu millor amb temperatures baixes i humitats altes. A més, les gotes que formen els aerosols tendeixen a caure al cap de mitja hora, de manera que la supervivència de 3 hores en l’aire s’ha de considerar un cas de laboratori. En qualsevol cas, el resultat corrobora la mesura preventiva de mantenir una distància de dos metres entre persones per evitar contagis.

Aquesta capacitat de supervivència, però, pot tenir implicacions per als treballadors sanitaris. Tal com ha explicat l’investigador Vincent Munster, un dels autors de l’estudi, en declaracions al New York Times, "els pacients amb pneumònia greu requereixen ser intubats i això pot generar aerosols i gotes en suspensió". Aquestes gotes poden anar a parar a la roba i als equips de protecció i poden tornar a l’aire quan els treballadors se’ls treuen, de manera que en aquest moment podrien estar exposats al virus. Els investigadors sostenen que cal més recerca per conèixer millor el comportament del SARS-CoV-2 i delimitar amb eficàcia les mesures per prevenir el contagi.