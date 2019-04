El segrestador de la dona del cònsol de Mali admet que va perdre el control perquè necessitava el visat

El presumpte autor del segrest de la dona del cònsol de Mali ha admès que va perdre el control perquè necessitava el visat per anar al seu país. "Se me'n va anar l'olla perquè estava una mica cabrejat", ha expressat davant el jutge Dantouma L., per qui la defensa ha demanat l'absolució i l'acusació s'ha refermat en la petició de vuit anys i mig de presó per un delicte de segrest i robatori amb intimidació. En el judici que s'ha celebrat a la secció 6a de l'Audiència Provincial de Barcelona la defensa ha exposat que l'acusat, que porta un any en presó preventiva, volia anar a veure la seva família després que el seu pare hagués perdut la vida i la seva mare en patís les conseqüències. La dona que fou segrestada al consolat de Mali de Barcelona el 19 de març del 2018 ha relatat amb veu tremolosa les set hores durant les quals l'home li exigia el visat.

El processat tenia el passaport caducat i per poder anar a Mali, el seu país d'origen, va anar al Consolat de Mali a Barcelona. Volia parlar amb el cònsol, amb qui ja havia parlat en altres ocasions, perquè malgrat tenir antecedents li fessin el visat. A un quart de dues del migdia la muller del cònsol li va dir a l'acusat que havia de marxar i que el cònsol no hi aniria. El processat va empènyer la dona i li va dir que no la deixaria marxar fins que li fes el visat.



La dona ha explicat que va caure sobre una cadira i ell li va prendre les claus del consolat que ella tenia a les mans. En un moment ell li va ensenyar unes tisores. "Li vaig dir que confiava en ell i les va deixar", ha exposat. També ha indicat que l'home li va demanar que obrís la caixa, i es va quedar 200 euros que hi havia. Ha afegit que en alguns moments li va cridar, però que en cap moment la va agredir.



Durant tota l'estona la demanda de l'home va ser que quan obtingués el visat la deixaria sortir. Per això a petició de l'acusat ella va escriure un missatge al seu marit amb el text: "Sóc en Luis, estic al consolat i, si us plau, vine urgent i sol". Després li va fer apagar el mòbil una estona. En total es van fer onze trucades, segons han exposat els agents que feien la mediació, totes elles amb mans lliures.



Ell estava "disposat a tot"

Durant el temps que va durar el segrest, l'home va pregar en diverses ocasions, també va facilitar una beguda a la dona i la va deixar fumar. Els negociadors han explicat que al principi l'home mostrava agressivitat, i que es van fer passar per mediadors de l'Ajuntament.



Els agents han dit que a dos quarts de set, pensant que parlava amb el cònsol quan ho feia amb els agents negociadors, l'home va dir que estava "disposat a tot" i que anés en compte amb els fills. També va demanar de parlar amb el president de Mali. L'agent ha destacat l'estat d'angoixa, tremolors i plors de la dona durant tota la tarda.



La situació va durar fins dos quarts de nou del vespre, quan els negociadors van convèncer el processat que si sortia firmarien el visat i ella el va redactar. Agents de la Policia Nacional van detenir el processat i els Mossos van alliberar la dona.

Ella "no va córrer cap perill"

L'acusat ha dit que pensava que no aniria a la presó per "tant sols un paper" i que considera que no va "fer res". La seva defensa ha reclamat l'absolució en considerar que no han quedat acreditats els delictes. Segons la versió de l'advocada no s'evidencia que la dona del cònsol fos retinguda "contra la seva voluntat utilitzant força bruta ni arma de foc ni intimidació".



L'advocada de la defensa ha reconegut que el seu client té un "caràcter antisocial i de difícil comprensió". Ha argumentat que va deixar beure i fumar a la dona, fer funcionar el telèfon, i que la dona "no va córrer cap perill, en tot moment va tenir un diàleg amb ella". Pel que fa al robatori, ha considerat que no ha quedat acreditada la força i intimidació i que en cap moment l'acusat va demanar o intentar agafar els diners de la cartera de la dona.