El sensellar ferit per la Urbana tenia una ordre de cerca i captura

El sensesotre ferit de bala dissabte per un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona està custodiat policialment a l'hospital perquè tenia una ordre de cerca i captura, segons ha explicat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, que també ha dit que l'home està "crític". En una atenció als mitjans de comunicació, el conseller ha dit que es tem per la vida de l'home, de 43 anys, després que la ferida a l'abdomen s'hagi "complicat". La tinent d’alcalde de Drets Socials de Barcelona, Laura Pérez, ha explicat que la persona sense sostre ferida segueix estable dins de la gravetat i que continua a la unitat de cures intensives.

Els agents de la Guàrdia Urbana van explicar que la víctima els havia intentat agredir amb un ganivet i que li van disparar per evitar-ho. El conseller ha dit que entre aquest dilluns i dimarts s'acabarà la investigació, que s'enviarà al jutjat. Mentre dura la inspecció, l'agent que va disparar està en actiu però sense fer tasques operatives i la seva arma de foc està a disposició dels investigadors.

La fundació Arrels també està molt pendent de la investigació i, en funció del resultat, es plantejarà si es persona com a acusació particular, com ja ha fet en casos anteriors d'agressions a persones sense llar. Aquesta entitat assegura que l'home ferit, a qui coneixia des del mes de juny, és una persona "molt tranquil·la i molt pacífica".

L'Ajuntament tenia identificat l'home ferit

Els Serveis Socials de l'Ajuntament havien identificat feia poc la víctima als carrers de la ciutat però tot just s'hi havien fet els primers contactes per establir-hi "el vincle de confiança previ a una intervenció social", segons ha explicat aquest cap de setmana la tinenta d'alcaldia de Serveis Socials, Laura Pérez, que ha dit que feia "pocs mesos" que l'home havia arribat a la ciutat procedent d'un altre país comunitari. En una atenció als mitjans, ha mostrat la "preocupació" del govern municipal per les imatges d'ahir i ha instat a la prudència i a fer una investigació ràpida i seriosa.

La descripció d'Arrels coincideix amb la que va fer a l'ARA un comerciant de la zona, acostumat a veure'l al barri i que comprés menjar al seu establiment amb els diners que li donaven alguns vianants i veïns. "No molestava a ningú, t'ho pot dir qualsevol persona del barri", va dir el propietari de la Vinateria Mata, Fernando Mata.

L'associació Centre de Defensa dels Drets Humans Irídia veu indicis de "desproporcionalitat" en l'actuació de la Guàrdia Urbana, que va acabar disparant a l'home. L'entitat ha subratllat que l'ús de l'arma de foc ha de ser "sempre l'últim recurs", i per això han exigit que s'aparti l'agent que va disparar mentre duri la investigació. En canvi, els sindicats policials com SFP-FEPOL o el CSIF han defensat l'actuació de l'agent de la Guàrdia Urbana davant d'un "individu amb una arma blanca de grans dimensions que es dirigia cap a ell amb la ferma intenció de clavar-l'hi", ha dit aquest últim.