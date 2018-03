Els serveis mínims de la vaga feminista

La vaga feminista, convocada per la Comissió 8M formada per organitzacions del moviment feminista amb el suport dels sindicats, vol denunciar la desigualtat entre homes i dones a la feina i a casa. Fem un recull de les principals afectacions en els serveis com ara la sanitat i la mobilitat.

Transport

Els autobusos, el metro i el tren garanteixen uns serveis mínims durant les hores puntes. Transports Metropolitans de Barcelona garanteix el 50% del servei des de les 6.30 h a les 9.30 h i des de les 17 a les 20 h, i el 25% durant la resta del dia. Els Ferrocarrils de la Generalitat oferiran el 50% del servei habitual de 7 a 9 h i preveuen normalitat per a la resta de la jornada. Rodalies garanteix el 33% del servei i l'AVE el 72%.

Mitjans de comunicació

La ràdio i la televisió públiques retransmetran o emetran el 50% del contingut habitual als seus canals.

Assistència sanitària i serveis socials

A les urgències hospitalàries s'atendrà amb normalitat i les farmàcies de guàrdia es mantindran. Les ajudes a domicili es limiten a serveis urgents i els centres especials i per a gent gran oferiran el servei habitual en règim de dies festius.

Centres educatius

A les escoles infantils i primàries es redueix el personal. Hi haurà un membre de l'equip directiu i un docent per cada 6 aules. A les escoles bressol es garanteix un terç de la plantilla.