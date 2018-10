El Sindicat de Llogaters veu un "pas endavant" els acords del govern en habitatge, però els veu insuficients

El Sindicat de Llogaters celebra que el nou acord per aprovar els pressupostos del govern de l'estat espanyol amb Podem, En Comú - Podem i En Marea inclogui mesures per millorar les condicions dels llogaters. "És un pas que només s'explica pels milers de persones que porten anys lluitant a tot l'Estat pel dret a l'habitatge", ha defensat Jaime Palomera, del Sindicat de Llogaters.

Tanmateix, el sindicat ha expressat en un comunicat que el document "no modifica substancialment els privilegis de la part més forta en la relació d'arrendament, ni erradica la possibilitat de seguir fent de l'habitatge un objecte d'especulació".

El Sindicat volia que en els canvis a la LAU es permetessin contractes més llargs que els de 5+3 anys que es preveuen en el nou acord, 7+3 pels grans propietaris, i demana, a més, que s'hagi de "justificar" la no renovació, com fan altres països, ha explicat Palomera, com per exemple demostrant que hauran de viure al pis que deixen de llogar, que se l'han de vendre o que el llogater fa tard a la majoria de pagaments.

També demanen que els índex de preus vinculants que el govern permetrà imposar als governs autonòmic i regional estiguin vinculats als salaris o les rendes familiars, perquè d'altra manera "serveixen per legitimar els alts preus de mercat", ha afegit Palomera, que també demana l'"erradicació" de les socimi, fons d'inversió del mercat immobiliari dedicades al lloguer.