Els sindicats dels Mossos demanen la dimissió de Buch per no defensar els agents

Diversos sindicats dels Mossos han demanat la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, perquè en les seves declaracions d'aquest matí no ha defensat els agents que van actuar ahir a Girona i Terrassa, on van carregar contra grups d'antifeixistes. "No em tremolarà el pols per fer fora agents de la Brimo" i "Algunes imatges no s'ajusten als principis d'una policia democràtica" són frases de Buch que no han agradat al cos. Per això els representants de la plantilla han lamentat que es qüestioni les actuacions dels agents i que s'instrumentalitzi el cos amb finalitats polítiques. També han coincidit a recordar que prop d'una vintena d'agents de la Brimo i l'ARRO –les unitats d'antiavalots dels Mossos– van quedar ferits en les intervencions d'ahir.

El sindicat majoritari del cos, el SAP-Fepol, ha assegurat que els agents antiavalots "estan farts de veure fiscalitzada la seva feina" i ha retret a Buch "que no faci res per aturar els actes violents". També ha afegit que és "inacceptable" que el president de la Generalitat, Quim Torra, "situï en l'eix del debat polític una policia que sempre ha destacat per la seva escrupolosa neutralitat". "Les pressions exercides perquè es reformi la cúpula d'Interior són inadmissibles", ha valorat el SAP-Fepol sobre la petició de Torra de fer canvis immediats al departament després de les càrregues d'ahir. Una altra organització sindical dels Mossos, l'SPC, ha afirmat que Buch "més que conseller d'Interior sembla conseller dels CDR". "No només ens maltracta econòmicament, sinó que també ens menysprea contínuament", ha recriminat l'SPC a Buch.

Retret dels comandaments

El sindicat USPAC ha demanat als serveis jurídics del Govern que es personin com a acusació particular contra els agressors dels agents ferits i ha exigit tant a Torra com a Buch "lleialtat" amb el cos. L'SME ha considerat que el conseller, amb les seves declaracions, "demostra una falta de neutralitat i transparència", perquè "ja fa un judici previ en contra" dels agents. Els dos sindicats, però, no han demanat la dimissió de Buch. En canvi, l'organització Col·lectiu Autònom de Treballadors (CAT) s'ha sumat a la petició de dimissió i ha afirmat que les paraules de Buch contribueixen "a l'escarni del cos". El sindicat de comandaments dels Mossos, el SICME, que tampoc ha parlat de dimissió, també ha reclamat al conseller i a tot el Govern que condemnin "l'acció dels violents" i defensin els agents; "i no fer justament el contrari".