Els sindicats de seguretat privada convoquen vagues al metro per Cap d'Any i Reis

Dos dels principals sindicats de seguretat privada de Barcelona, conscients que "Cap d'Any és el dia que més agressions hi ha", en paraules de Sergio Sánchez, d'Adn Sindicat de Seguretat Privada de Catalunya, han convocat una vaga des de les 6 h del matí del 31 de desembre fins a la mateixa hora de l'endemà que es repetiria durant la nit de Reis. Demanen, davant "la passivitat de l'Ajuntament i TMB", als quals diuen haver enviat correus per tenir reunions que no han sigut contestats, sis solucions no econòmiques davant la desprotecció que denuncien.

En primer lloc, que no hi hagi agents sols al metro i que com a mínim facin les rondes en parella. També que hi hagi més de dos vigilants per cada deu interventors als controls de tiquets de metro, ja que moltes vegades "es generen cues i dos vigilants és molt poc davant les grans aglomeracions que es concentren", així com operatives de com a mínim quatre vigilants a les zones amb més vandalisme. Formació continuada i més eines de feina com esprais de gel de defensa i que TMB sigui part implicada de les acusacions per agressions a vigilants són les altres reivindicacions. "Així tindrem més suport jurídic", defensa Sánchez.

"El metro està plagat de carteristes i acostumen a treballar de quatre en quatre. De vegades es riuen de nosaltres perquè saben que no som prou per intervenir", explica Sánchez, que detalla una inferioritat similar en el cas dels grafiters. "Els manters, a plaça Catalunya, hi ha vegades que venen a les andanes i els ciutadans se'ns queixen a nosaltres. Un dia hi haurà una desgràcia i nosaltres no tenim eines per evitar-ho", completa. Els vigilants faran punts d'informació per a companys i ciutadans els pròxims dies i encara estudien quin tipus de mobilitzacions protagonitzaran per a final d'any. "La nostra idea seria arribar a un acord abans i que no calgui fer vaga", completa Sánchez.