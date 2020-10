Els hospitals comarcals de Girona, al límit i pendents del Trueta

Els grans hospitals encara aguanten l’envestida de la segona onada amb el comodí de la paralització de l’activitat ordinària en cas que els calgui alliberar llits. En canvi, els centres comarcals viuen amb la soga al coll: o bé tenen UCIs molt petites o, directament, han de derivar els malalts crítics als hospitals de referència. L’absorció de la demanda comença a complicar-se en els centres petits, i l’Hospital de Figueres (Alt Empordà) n’és un clar exemple. Dimarts va arribar als 46 ingressos, amb què igualava la xifra màxima d’hospitalitzacions de la primera onada, i ahir hi entraven 12 pacients més.

“Tenim una unitat de semicrítics, el pas previ a l’UCI, però quan els malalts es descompensen els hem d’enviar al Trueta”, expliquen fonts del centre figuerenc. El problema és que el Trueta ja té quasi la meitat dels llits crítics ocupats i el degoteig d’ingressos no para. És qüestió de dies, doncs, que comencin a denegar derivacions.

“Treballem amb la previsió que aquesta setmana ja passi”, expliquen des de Figueres. Al març ja va passar que el Trueta i els hospitals de Barcelona no podien assumir més pacients crítics, i el comarcal va adaptar la unitat de semicrítics per habilitar-hi una petita UCI. “Les xifres no són esperançadores. Ja tenim els llits i els respiradors a punt per reobrir l’espai adaptat, però el que és segur que caldrà fer a curt termini és desprogramar l’activitat ordinària, perquè els professionals que han de portar l’UCI ara són a quiròfan”, apunten des del centre.

També l’Hospital de Palamós està carregat: té 40 ingressats per covid -cinc dels quals a semicrítics- i ha hagut d’ajornar operacions no urgents. També deriva pacients crítics al Trueta. La directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Anna Ribera, explica que en dues setmanes s’han multiplicat per quatre les hospitalitzacions i que es podria arribar a un total de 60 la setmana que ve. “La sensació és que tenim més ingressos que en la primera onada”.

Desenes d’ingressos cada dia

Girona és la regió amb més positius els últims 14 dies, amb 712 casos cada 100.000 habitants. El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, assegura que les comarques gironines estan pitjor que la resta de Catalunya, informa Maria Garcia. “En qüestió d’una setmana hem doblat el nombre d’ingressos, també a crítics, i ens preocupa que el sistema no pugui donar l’abast”, afirma Vilaplana. “Sabíem que aquesta setmana creixerien els ingressos i ens ho esperàvem i estàvem preparats, però és cert que està sent més intens del previst”, explica a l’ARA una infermera de l’Hospital Doctor Trueta de Girona, on s’atenen la majoria dels 53 pacients crítics que hi ha a la regió. Abans de la crisi, el centre tenia uns 25 llits de crítics. Durant la primera onada es va arribar als 70.

El Trueta encara té capacitat, però s’acosta al seu límit. En part, en detriment de l’activitat programada i de quiròfans: des de la setmana passada només es fan intervencions oncològiques o no demorables. “Ho vivim com un déjà-vu, però estem més preparats que fa vuit mesos. La situació no s’assembla a la del març i l’abril”, afirma la mateixa infermera.

Els grans hospitals encara aguanten, però si el ritme actual d’ingressos es manté, amb desenes d’entrades diàries, aviat hauran de replantejar-se la suspensió de l’activitat ordinària. “Anirem obrint llits a mesura que creixi la demanda”, afirmen fonts de la Vall d’Hebron, que, malgrat el repunt d’hospitalitzacions dels últims dies, de moment no té intenció d’ajornar intervencions. “Queden pocs dies per haver de fer-ho”, anticipen des del Clínic.