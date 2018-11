El sobrecost de la T-Mobilitat pot créixer pels nous retards

Els últims retards anunciats en la posada en marxa de la T-Mobilitat podrien provocar que el sobrecost d’aquest projecte es dispari encara més. Fins avui, els ajornaments proposats per l’administració i els canvis inclosos en el contracte inicial ja han fet que el projecte -que pretén digitalitzar els sistemes de pagament del transport públic a Catalunya- costi 24 milions més dels previstos: uns diners que l’administració s’ha compromès a pagar a l’empresa adjudicatària, SOC Mobilitat (un grup liderat per CaixaBank, Moventia, Indra i Fujitsu), segons consta en la modificació del contracte que les dues parts van signar l’any passat.

Així doncs, sobre el paper, aquest projecte públic ja costa més de 82 milions d’euros, és a dir, que acumula un sobrecost del 41% respecte al preu inicial, que era de 58 milions. Segons el contracte, com que la T-Mobilitat no s’ha implementat en els terminis fixats, l’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) ha de compensar l’empresa perquè no està generant els ingressos previstos en el seu pla. Només els retards ja suposen una factura extra de 12 milions. A més, hi ha 12 milions més “d’ajustaments econòmics” per haver demanat productes o serveis que no es requerien al principi. Una casuística que, ara, es podria tornar a repetir.

El conseller de Territori i Sostenibilitat i president de l’ATM, Damià Calvet, va explicar la setmana passada que aquest nou sistema de pagament “revolucionari”, que s’havia de posar en marxa a finals d’aquest any, es tornava a endarrerir dos anys més, fins al 2021.

Calvet, però, no va voler donar detalls sobre els motius, i tampoc va aclarir si el retard era provocat per l’administració o per les empreses que participen en el projecte. Consultada per aquest diari, la conselleria no va voler valorar ahir la situació actual ni la modificació del contracte que es va fer l’any passat. I tampoc va concretar si aquest nou ajornament de dos anys anunciat per Calvet implicarà un altre sobrecost de diners públics.

Opacitat en totes dues bandes

“La veritat és que podria ser un retard originat per qualsevol de les dues parts, perquè tècnicament és un projecte molt complex però políticament també estan tenint problemes per posar-se d’acord”, explica una font del sector a l’ARA.

Malgrat l’opacitat que envolta tot el projecte de la T-Mobilitat des dels seus inicis, durant aquests anys la possible privatització de facto del transport públic, la gestió de les dades dels usuaris i els intermediaris s’han erigit com alguns dels punts amb més friccions al sector del transport.

“Hi ha recels entre les empreses que no participen directament en el projecte però que són necessàries perquè avanci, ja que, per exemple, no volen traspassar el seu know-how a aquest nou grup empresarial”, apunten aquestes mateixes fonts, que remarquen que aquestes “desconfiances” són normals perquè la Generalitat ha fet una adjudicació “molt macro” a un grup empresarial “molt concret”.

El responsable de Sostenibilitat de CCOO a Catalunya, José Manuel Jurado, en canvi, s’inclina més per pensar que aquest nou ajornament és fruit de la gestió de l’administració. “No crec que siguin les empreses les que estan fora dels terminis; potser sí que han renegociat els temps, però més aviat penso que deu ser al revés, un retard de l’administració”, apunta Jurado.

Totes les fonts consultades coincideixen a lamentar la “falta d’informació” i la poca transparència que hi ha sobre aquest projecte. “D’aquest últim ajornament, la Generalitat en parla obertament en reunions i rodes de premsa però en canvi no se n’ha fet cap comunicat per escrit”, remarca una altra font del sector coneixedora de les negociacions del contracte. “Aquest cop semblava possible complir el calendari, però vam començar a sospitar el contrari perquè a la tardor no vam veure que s’engegués cap campanya informativa per als ciutadans”, explica la mateixa font.

Algunes de les empreses que participen activament en alguna part del procés de creació de la T-Mobilitat asseguren a l’ARA que la fabricació dels components necessaris per posar en marxa aquest nou sistema de pagament continua a bon ritme i es manté en els terminis previstos. És a dir, asseguren que continuen treballant com si l’últim anunci d’ajornament no hagués existit.

“No sé quina de les dues parts té el problema, però sigui com sigui, i amb la tendència que hi ha últimament per comparar-nos, el que és evident és que la culpa que aquest projecte no estigui en marxa és de tots”, lamenta Jurado, que afegeix: “Volíem ser capdavanters en el sistema digital de pagament i ja ens ha passat tothom al davant”.