Els socorristes demanen garanties per a una tornada a la platja sense riscos

Amb el pla de desescalada sobre la taula, sembla ser que la tornada a una "nova normalitat" està cada vegada més a prop. Amb l'estiu picant a la porta, una de les grans preocupacions és saber quan podrem anar a la platja i sota quines condicions. Està previst que en alguna de les quatre fases del desconfinament es permeti l'accés a les platges, però està en mans dels ajuntaments proposar un model de retorn que garanteixi la seguretat tant dels banyistes com del personal que hi treballa.

En Ramsés Martí, expert en seguretat aquàtica, alerta dels perills d'una tornada a les platges no planificada perquè assegura que són un "focus de contagi important si no es controla". Tot i que no descarta acabar la temporada amb certa normalitat, creu que en un inici s'han d'establir normes molt clares i posar limitacions per evitar la massificació de les platges. D'aquesta manera, en una primera fase s'haurien de tancar els aparcaments de cotxes, la gent hauria d'accedir a la platja a peu o amb transport públic i només es podrien practicar activitats no estàtiques com fer esport, però sempre amb distanciament físic entre persones. Més enllà d'això, una de les principals preocupacions és com garantir la neteja i desinfecció de tots aquells elements d'ús comú com poden ser hamaques, lavabos i dutxes. Aquestes són algunes de les incògnites que continuen sense resoldre, perquè ni els municipis ni el tècnics de platja saben què es podrà i què no es podrà fer.

Garantir la seguretat dels usuaris de les platges és una prioritat, però també ho és la de les persones que hi treballen, com ara socorristes, policies de platja o personal de neteja. El Carlos Parra és socorrista de SOS Socorristes i forma part del comitè d'empresa, a qui ja han demanat una primera reunió per determinar quins seran el EPIs (elements de protecció individual) essencials per poder fer la seva feina amb garanties. Els socorristes estan en contacte directe amb els banyistes i, per tant, s'haurà "d'augmentar la seguretat pel que fa a cures i també a rescats", ha afegit. D'altra banda, Martí també ha mostrat aquesta preocupació i ha assenyalat que la indumentària d'un socorrista és ben simple: samarreta, pantalons curts, xancletes i ulleres de sol. "Se'ns donarà mascaretes? Tindrem pantalles? Haurem d'anar amb bata?", són algunes de les preguntes que es fa Martí i que ara mateix es continuen estudiant.

"Serà un estiu atípic", anticipa Parra. Els socorristes més que fer les funcions bàsiques que els pertoca, com són cures menors, prevencions a l'aigua i rescats, hauran de fer de vigilants de la sorra i assegurar-se que els usuaris compleixen les normes de seguretat. Martí es mostra molt descontent per aquesta situació i afirma que aquesta no és la funció dels socorristes sinó de les forces de seguretat. "El socorrista no ha de fiscalitzar que es compleixin les normes", diu, i acaba admetent que "com a molt pot ajudar a divulgar-les". És per això que Parra demana més coordinació entre socorristes i policies: "Els dos organismes han de treballar conjuntament perquè si no a nosaltres no ens faran cas i tindrem problemes".