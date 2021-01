La solidaritat veïnal contra el temporal a Madrid: 4x4 per traslladar sanitaris i neteja de la neu als carrers

"He sentit a la televisió que es pot anar a recollir sal", diu l'encarregat d'un bar del carrer Pintor Rosales de Madrid a un company amb qui malda per retirar la neu de l'entrada del local. Als portals es pot veure veïns amb pales que segueixen les instruccions que en les últimes hores han donat l'alcalde de la capital espanyola, José Luis Martínez-Almeida, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que han demanat col·laboració a la ciutadania de cara a aquesta nova fase de Filomena. Les temperatures cauen aquesta matinada i les autoritats temen les gelades.

Si vas a salir a jugar con la nieve o a esquiar por la calle te pedimos colaboración.



Quedan horas críticas para que esta nieve se convierta en una gran pista de hielo.



Ayuda a despejar rampas, portales y demás lugares transitables.



O bien, #QuédateEnCasa. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 9, 2021

Almeida ha assegurat que s'està estudiant declarar la capital espanyola zona catastròfica després de la nevada històrica de 48 hores consecutives. Les previsions van superar el govern regional i també l'espanyol, tal com van reconèixer els ministres de l'Interior i de Transports, Fernando Grande-Marlaska i José Luis Ábalos. Filomena no s'ha escapat de la lluita política i aquest dissabte Podem va demanar la dimissió d'Ayuso i el PP retreu al president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, el retard a l'hora de posar-se al capdavant de la situació. No ha sigut fins aquest diumenge que ha presidit el Comitè Estatal de Coordinació i Direcció del Sistema Nacional de Protecció Civil.

Sánchez ha demanat cooperació entre administracions, però la ciutadania rep missatges contradictoris. Si bé els líders del PP a la comunitat autònoma i l'alcaldia reclamen iniciativa a la gent per retirar la neu, el delegat del govern espanyol, José Manuel Franco, ha assenyalat que la ciutadania té "dret" a fer-ho i ha demanat que es faci amb "sentit comú, prudència i responsabilitat". Mentrestant, aliens a la baralla política, veïns i treballadors s'han organitzat per fer front al temporal, especialment a les infraestructures més crítiques com són els hospitals.

Solidaritat i col·laboració

Molts professionals sanitaris han hagut de doblar torns per la impossibilitat d'arribar o abandonar els centres sanitaris, els accessos dels quals van quedar absolutament intransitables. Encara ara hi ha entrades i sortides amb dificultats, tal com reconeix la Comunitat de Madrid, i moltes de les que s'han aconseguit alliberar ha sigut possible per la contribució dels mateixos treballadors. Al Gregorio Marañón, on el José treballa com a infermer, associacions del districte de Retiro com la cultural Hacenderas i la veïnal Los Pinos, han ajudat a netejar l'entrada. El José explica a l'ARA que va començar el seu torn divendres a la nit i, afortunadament per a ell, no ha hagut de doblar el torn perquè els seus relleus van sortir de casa amb hores d'antelació per poder arribar a l'hospital.

En diferents hospitals s'han creat grups de Telegram en què els treballadors s'han ofert a transportar malalts i altres voluntaris amb 4x4 s'han posat a disposició de sanitaris per auxiliar-los. Una de les iniciatives que s'han posat en marxa porta per nom SOS 4x4 Madrid. El govern regional reconeix que els vehicles d'intervenció ràpida (VIR) i les UVI tenen dificultats amb la neu. Les xarxes socials han sigut claus i diversos districtes han optat per fomentar aquesta cooperació veïnal, tal com ja va passar durant la primera onada del coronavirus, quan van sorgir necessitats per fer front a la pandèmia.