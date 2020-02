Dotze anys per tancar uns pisos turístics il·legals a Barcelona

260x366 Turistes a la porta de l’edifici del passeig Sant Joan on hi ha els pisos turístics il·legals. / DANI RÍOS Turistes a la porta de l’edifici del passeig Sant Joan on hi ha els pisos turístics il·legals. / DANI RÍOS

El juny del 2008 l’inspector del districte de l’Eixample de Barcelona Joan Llucià ordenava el cessament de l’activitat de deu pisos turístics que l’empresa Negre BCN Apartments tenia al carrer València, 366, i al passeig de Sant Joan, 87. Dotze anys després sembla que aquella ordre es complirà definitivament. Entremig, denúncies de veïns, visites de la Guàrdia Urbana, múltiples inspeccions, expedients oberts, pisos precintats, veïns que van marxar farts dels maldecaps provocats pels turistes... Però, tot i així, els apartaments sense llicència seguien operant amb total normalitat, tal com va posar de manifest l’ARA a l’octubre en un reportatge.

Malgrat que el consistori barceloní havia deixat sense efecte la llicència d’onze pisos turístics d’aquesta companyia al carrer València, perquè la titularitat no es corresponia amb la de l’empresa que els comercialitzava, els dos edificis elegants de l’Eixample seguien rebent turistes com si no passés res. L’entrada i sortida dels visitants, la majoria estrangers, era una constant. De fet, en declaracions a aquest diari, un responsable de l’empresa Negre BCN Apartments reptava l’equip de l’alcaldessa Ada Colau assegurant que mantindria l’activitat, ja que es tracta d’un negoci que dona feina directa a diverses persones. Aquest final del 2019 l’Ajuntament de Barcelona va tancar l’expedient de dos pisos més, en aquest cas al passeig de Sant Joan, i els inspectors municipals van detectar que, malgrat no tenir llicència, els apartaments es continuaven anunciant a les xarxes i hi seguia havent activitat turística.

Davant aquesta situació, s’ha dictat una ordre de cessament de l’activitat i s’ha obert un expedient sancionador per a cadascun dels dos edificis que oscil·larà entre els 60.000 i 600.000 euros per a cada immoble. La sanció, pendent que s’acabi el període d’al·legacions, es fixarà en funció del nombre total de pisos i de l’activitat detectada pels tècnics, a més de valorar-ne també la reincidència.

Tot i que ja han rebut la notificació de l’Ajuntament, Negre BCN Apartments encara ofereix a la seva pàgina web 24 apartaments, disset com a pisos turístics -tretze amb número de llicència que no existeix i quatre que sí que compleixen amb els requisits- i set més per a estades superiors als 31 dies, en aquest cas apartaments que poden operar sense cap tipus de llicència, com si fos un lloguer normal.

La història interminable

D’aquesta manera, s’acabarà un capítol que es va iniciar el 2008 i en què l’any 2015 la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, va assenyalar l’administració, assegurant que “l’actuació del servei municipal” no s’havia “ajustat a dret” i que calia un cessament immediat de l’activitat. En aquelles mateixes dates la responsable de llicències de l’Eixample, Patrícia Mestre, ja reclamava que 13 dels 17 pisos que operaven com a turístics havien de perdre la llicència, una petició que sembla que s’acabarà complint cinc anys més tard.

Entre el desembre del 2016 i el novembre del 2019 l’Ajuntament ha ordenat tancar 6.226 pisos turístics il·legals. El 89% han deixat d’operar de manera il·legal, i 2.178 pisos s’han recuperat per al lloguer o la residència del mateix propietari.