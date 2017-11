Un terç de les barcelonines han patit un cas de violència greu

Una de cada tres dones de Barcelona ha patit algun fet de violència masclista greu al llarg de la seva vida. És la primera dada que es coneix de l’Enquesta de Violència Masclista de Catalunya, que ahir va fer pública l’Ajuntament de Barcelona. El treball, fet en col·laboració amb la Generalitat, és molt més exhaustiu i diferenciarà fins i tot per districtes. Les conclusions, però, no s’han fet públiques encara perquè la situació política n’ha aturat la presentació, segons va explicar ahir la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez.

Pérez va puntualitzar que en la categoria de casos greus de violència masclista contra les dones s’hi inclouen amenaces, demanar fotos amb contingut sexual, obligar a veure pornografia, tocaments, violacions o intents, amenaces amb represàlies, propostes de millora a canvi de favors sexuals o emportar-se els fills sense permís.

Des del novembre de l’any passat, a Barcelona hi ha hagut tres dones assassinades per violència masclista, així com també un nadó i una dona embarassada que va perdre el fill que esperava durant una agressió. La regidora va remarcar ahir que l’Ajuntament treballa no només en l’àmbit de la parella o l’exparella, sinó també en altres situacions, com la laboral o la violència sexual.

Una apli per denunciar

L’Ajuntament de Barcelona va anunciar ahir que crearà una aplicació per a dispositius mòbils perquè les dones puguin informar de les agressions masclistes que pateixen a l’espai públic de la ciutat. L’objectiu d’aquesta eina és crear un mapa de les zones on hi ha més casos d’agressions sexuals i generar informació estadística vàlida sobre el masclisme a l’espai públic.

L’aplicació inclourà geolocalització i les víctimes hauran de contestar un petit qüestionari per denunciar l’agressió. A més, l’aplicació tindrà un botó vermell de trucada d’emergència al 112 en cas que la dona que denuncia aquesta agressió estigui en perill.

L’aplicació està en fase de creació i es posarà en marxa a partir del mes de març. La prova pilot, d’un any de durada, la farà un grup de 400 dones d’entre 16 i 65 anys, de diferents districtes i nacionalitats. El 2019 es generalitzarà i totes les dones de la ciutat en podran fer ús.

L’apli forma part de l’estratègia contra el sexisme que desplega el govern d’Ada Colau. A més, des de l’any 2015, s’ha augmentat el pressupost dedicat a combatre la violència masclista en més de dos milions d’euros, va subratllar Pérez.

Els Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PAID) i els Serveis d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) a la ciutat atenen més dones que en anys anteriors. Això, segons el govern municipal, és positiu, perquè l’augment demostra que les víctimes cada vegada confien més en les institucions, però el consistori també denuncia que, malgrat els casos que surten a la llum, encara hi ha molta violència oculta.