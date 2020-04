El trànsit torna a baixar en l'operació sortida de Setmana Santa

Els últims dos dies el trànsit havia crescut a Catalunya entre un 4% i un 8%, però aquest dijous, quan coincidia amb la tradicional operació sortida de Setmana Santa, ha tornat a baixar. Fins a les 19.30 h, la circulació de vehicles s'ha reduït un 9% en la sortida i un 8,7% en l'entrada, respecte al dijous de la setmana passada, als accessos de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i això, aquesta tarda s'han pogut veure algunes retencions –sobretot a les rondes i a la Gran Via–, que des del Servei Català de Trànsit han atribuït als controls que han fet els Mossos d'Esquadra perquè només deixen un carril obert. De fet, la policia ha duplicat els controls, perquè fins ara un miler d'agents en feien uns 200 cada cap de setmana i, en canvi, des d'aquest dijous i fins dilluns hi ha gairebé uns 500 controls a tot el país amb 2.000 mossos.

"Els que pretenguin sortir per gaudir de la Setmana Santa han de recordar que està prohibit. Els Mossos vetllaran perquè tornin a casa amb la sanció corresponent", ha avisat al migdia el conseller d'Interior, Miquel Buch. L'advertiment ja s'havia repetit els últims dies després de l'augment del trànsit d'aquesta setmana: ha passat per primer cop des que el 14 de març es va declarar l'estat d'alarma i s'aplica el confinament. La mobilitat havia pujat als recorreguts que es vinculen als desplaçaments a segones residències, amb un increment que havia sigut a Barcelona i en altres punts de Catalunya perquè afectava les vies que porten als municipis del litoral i a les que permeten arribar a les zones de muntanya. El creixement, a més, s'havia produït fora de les anomenades hores punta, quan hi ha més concentració de vehicles per la mobilitat de feina.

Tot i això, a l'hora de la veritat, el dia de l'operació sortida de Setmana Santa el trànsit ha anat a la baixa. També és cert que l'augment dels últims dos dies no s'havia pogut percebre ni en imatges ni en cues, perquè el volum de circulació continuava sent molt baix comparat amb un dia habitual. Ara bé, la intensificació dels controls ha provocat que s'hagin format retencions a Barcelona i aquest dimecres a Madrid, on es van poder observar cues en algunes vies principals de la capital espanyola a primera hora del matí i a primera hora de la tarda. Malgrat tot, segons la Direcció General de Trànsit (DGT), al conjunt de l'Estat els últims dies tampoc s'han produït desplaçaments massius ni rellevants a segones residències per la Setmana Santa.

Crida a blindar els accessos

Però la tendència a l'alça del trànsit havia fet témer el pitjor i per això el president de la Generalitat, Quim Torra, havia criticat aquest matí, en una entrevista a RAC1, que la gent es mogués. "M'enerva perquè no podem posar un mosso darrere de cada família", ha assegurat. "Posen en perill la seva família i la comarca on van, perquè els hospitals comarcals poden donar servei únicament a la població que hi viu", ha dit, mentre ha esperonat les policies locals a fer controls per blindar els accessos als municipis. Els últims dies, alguns ajuntaments que acostumen a rebre població no resident ja havien posat barreres físiques per impedir l'accés.

651x366 Un dels controls que han fet els Mossos aquesta tarda a la Gran Via de Barcelona / XAVIER BERTRAL Un dels controls que han fet els Mossos aquesta tarda a la Gran Via de Barcelona / XAVIER BERTRAL

A l'espera de comprovar quina és l'evolució en la circulació de vehicles fins dilluns, quan hi haurà la tradicional operació tornada de Setmana Santa, els panells informatius de les principals vies de Catalunya han incorporat l'avís "No aneu a segones residències". El conseller d'Interior també ha recordat que els padrins i padrines que han de portar les mones de Pasqua als fillols i filloles no ho poden fer. "Està permès comprar mones, però no portar-les a casa del fillol", ha insistit Buch, que ha mantingut la crida d'evitar que aquest cap de setmana torni a augmentar la mobilitat.