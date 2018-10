Un trasplantament amb cèl·lules mare podria eliminar el VIH

Després de sotmetre’s a un trasplantament de cèl·lules mare, cinc pacients amb VIH es van quedar amb un reservori del virus indetectable i un d’ells ni tan sols presenta anticossos contra el virus a la sang, cosa que indica que el virus podria haver sigut eliminat definitivament del seu cos. Ho va publicar ahir la revista Annals of Internal Medicine, que donava ressò a una investigació conjunta entre l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, el departament de Salut de la Generalitat i l’Hospital Universitari Gregorio Marañón de Madrid.

El cas del pacient en què el virus podria haver desaparegut obre la porta a anar més enllà d’on arriben els tractaments antiretrovirals, perquè en un reservori viral les cèl·lules infectades queden en estat latent i no les detecta ni destrueix el sistema immunitari. Les noves troballes gràcies a l’experimentació amb aquests nous pacients podrien servir “per al disseny d’estratègies de curació del VIH menys invasives, perquè el trasplantament de cèl·lules mare es recomana exclusivament per tractar malalties hematològiques greus”, segons explica el comunicat emès ahir per IrsiCaixa. El següent pas serà fer un assaig clínic per interrompre la medicació antiretroviral en alguns d’aquests pacients i subministrar-los noves immunoteràpies. D’aquesta manera els investigadors podran confirmar si el virus ha sigut erradicat o no de l’organisme.

El conegut com a pacient de Berlín, de fet, que va servir com a precedent per a l’estudi, va ser tractat d’una leucèmia l’any 2008 amb un trasplantament de cèl·lules mare que va destruir també el seu VIH. A Timothy Brown, com es deia el pacient, se’l considera fins ara la primera i única persona al món curada del VIH. El donant tenia una mutació anomenada CCR5 Delta 31 que immunitzava les seves cèl·lules contra el VIH impedint l’entrada del virus. Onze anys després que es deixés de prendre la medicació, el virus continua sense aparèixer a la sang de Brown.

El consorci d’investigació IciStem, format per IrsiCaixa i nou investigadors de diversos centres d’Europa, ha unit per a l’estudi actual persones infectades pel VIH que s’han sotmès a un trasplantament de cèl·lules mare per curar una malaltia hematològica.

“La nostra hipòtesi era que, a més de la mutació CCR5 Delta 32, altres mecanismes associats amb el trasplantament havien influït en l’erradicació del VIH en Timothy Brown”, explica en el comunicat la doctora Maria Salgado, investigadora d’IrsiCaixa i coautora de l’article. L’estudi inclou sis participants que havien sobreviscut almenys dos anys després de rebre el trasplantament. Cap dels donants tenia la mutació CCR5 Delta 32 a les cèl·lules. Després del trasplantament, tots els participants van mantenir el tractament antiretroviral i van aconseguir la remissió de la malaltia hematològica després de retirar-los els fàrmacs immunosupressors. Després de diverses anàlisis, els investigadors van veure que cinc d’ells presentaven un reservori indetectable en sang i teixits. Fins ara sempre era detectable, encara que els pacients prenguessin la medicació antiretroviral.

Segons la investigadora Salgado, el fet que en un dels pacients desapareguessin totalment els anticossos “podria ser una prova que ja no té el VIH a la sang, però això només es pot confirmar parant el tractament i comprovant si el virus reapareix o no”. Si es repetissin els patrons que va seguir el pacient de Berlín, podríem estar més a prop de l’eliminació del virus, tot i que la idea és fer servir el trasplantament per imitar-lo amb estratègies més segures i menys agressives.