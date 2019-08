Els treballadors de les autoescoles catalanes porten a la Fiscalia les condicions laborals dels professionals

L'Assemblea de Treballadors Assalariats d'Autoescoles de Catalunya (ATAAC) ha enviat una carta a la Fiscalia General de l'Estat i al ministeri de Justícia denunciant la situació precària que pateix el sector, sobretot pel que fa a les condicions laborals dels professors, i demana que es revisi també el funcionament de les autoescoles perquè deixin de pujar a examen alumnes que no estan preparats només per fer negoci.

El conflicte entre les autoescoles i l'administració ve des de l'any 2014, quan va esclatar la primera gran incidència: la falta d'examinadors que poguessin substituir l'elevat nombre de professionals que es jubilaven. Entitats com l'ATAAC fa molt temps que reclamen una reestructuració del sector. El seu president, Josep Maria Marín, afirma que "s'hauria de modificar el model actual". Considera que cal fer un canvi tant en les condicions com en el procés formatiu que promouen les autoescoles. "És un sistema obsolet i poc transparent que ensenya a aprovar l'examen però no a conduir", diu Marín.

Marín posa com a exemple les tarifes i assegura que "moltes autoescoles juguen amb els preus i creen una sobreproducció d'alumnes per afany lucratiu". "Per això cal buscar alternatives", defensa. La voluntat de l'ATAAC és que les dues cartes enviades serveixin de toc d'atenció "per trobar i plantejar alternatives de millora per al sector". Tot i això, no descarta que es converteixi en una "denúncia real" si no es busquen solucions.