Una cinquantena de ferits per projectils policials i 28 denúncies: el balanç final de les protestes postsentència

En només tres mesos, entre l'octubre i el desembre de l’any passat, el servei d'atenció i denúncia davant situacions de violència institucional de l’entitat de defensa de drets humans Irídia va atendre 204 persones lesionades durant les mobilitzacions després de la sentència del judici al Procés del Tribunal Suprem. 53 consultes estaven relacionades amb ferides per pilota de goma -un projectil que els Mossos no utilitzen després de la prohibició del Parlament el 2014 arran del cas Ester Quintana– o per l’impacte d’un projectil de precisió foam, dels quals Irídia també reclama la retirada.

Ja fos per l’impacte d’un projectil policial o per les lesions causades pels cossos policials que van participar en els dispositius contra les mobilitzacions postsentència, Irídia calcula que es van presentar 28 denúncies, i han assumit la representació d’una dotzena de casos. Entre ells hi ha el de dos lesionats que van perdre l’ull per l’impacte d’una pilota de goma o d’un projectil de precisió foam -en un dels casos Irídia porta l’acusació particular i en l’altra la popular- i el d’una altra persona que va rebre l’impacte d’un projectil de precisió al cap i va haver de ser operada d’urgència per un traumatisme craneoencefàlic. "Cal tenir present que els projectils de foam són armes de precisió que es disparen a través d’un visor, a diferència de les bales de goma, que són de dispersió i es dirigeixen, suposadament, cap a un gruix de persones. Així doncs, s’han detectat males pràctiques en les quals agents dels Mossos d’Esquadra llançaven aquests projectils a l’altura del cap i a poca distància, o a periodistes degudament identificats", subratlla l’últim informe de balanç de l’entitat sobre la violència institucional de 2019.

Una de les particularitats de les protestes postsentència és que el fet que el dispositiu policial estigués format per Policia Nacional i per Mossos d'Esquadra -que van actuar conjuntament- està dificultant identificar si les lesions dels denunciants es van produir per l'acció d'un cos o de l'altre. Això és precisament el que passa en el cas del jove que va perdre un ull a l'aeroport del Prat durant les protestes. Els vídeos incorporats a la causa que porta el jutjat d'instrucció 5 del Prat demostren que en el moment que es va produir la lesió hi havia Mossos d'Esquadra disparant projectils de foam i Policia Nacional llançant pilotes de goma.

Segons ha pogut saber l'ARA, la investigació que porta el jutjat número 5 del Prat de Llobregat ha pogut determinar exactament el punt on el jove va rebre l'impacte del projectil a l'ull, ja que es va poder trobar sang del lesionat en un punt molt determinat de les instal·lacions de l'aparcament on va poder ser ferit. Irídia ha pogut reconstruir amb diferents vídeos el moment i el punt de l'impacte, que es va produir mentre hi havia trets de tots dos cossos policials. D'aquí la dificultat d'identificar si la lesió que pateix el jove la va produir un projectil de precisió dels que utilitzen els Mossos o una pilota de goma disparada per la Policia Nacional, segons expliquen fonts del cas consultades per aquest diari. Sigui com sigui, l'informe mèdic del jove conclou que les lesions són compatibles amb l'impacte d'un projectil policial.