Troben els gegants del Vendrell sis dies després

Sis dies després que desaparegués el remolc amb els gegants del Vendrell a dins, l'Ajuntament de la localitat ha anunciat que la policia ha recuperat el Salvador i la Teresa. Els dos gegants centenaris, que tenen un alt valor patrimonial i simbòlic, han estat localitzats dins del mateix vehicle als marges d'una carretera secundària entre Nules i Moncofa, a la província de Castelló. Ha estat un geganter de la Colla de Gegants de Borriana qui ha alertat els agents de la Guàrdia Civil, que en saber-ho s'han desplaçat al lloc i han comprovat que les dues figures es troben en bon estat.

"El malson s'ha acabat", ha dit el president de la colla gegantera del Vendrell en declaracions a l'ARA. Joan Ferré celebra la troballa, encara que reconeix que han estat sis dies "bastant durs" i de "dormir poc". Ara toca descansar a l'espera que s'enxampin els responsables dels fets. "Estem molt contents i orgullosos per la resposta del poble, els mitjans de comunicació i totes les colles geganteres que han difós la nostra crida", ha afegit Ferré alhora que explicava que han rebut suport de València, Navarra i Madrid, entre d'altres.



Membres de la colla gegantera es desplaçaran aquest dissabte a Castelló per comprovar que el Salvador i la Teresa no tenen cap desperfecte. Malgrat que són gegants que no acostumen a voltar gaire, diumenge s'ha organitzat un cercavila de benvinguda al Vendrell que acabarà amb una rebuda oficial a l'edifici de l'Ajuntament.

El Salvador i la Teresa no havien de tornar a actuar fins a l'octubre, a la fira del Vendrell, coincidint amb el dia del 89è aniversari de la seva creació. Ells són, de fet, els gegants vells de la localitat. Des del 2003 els acompanyen el Jaume i la Montserrat, dos gegants més joves que representen un graller i una timbalera.

Una crida ciutadana

L'Ajuntament del Vendrell (Baix Penedès) va donar l'alarma del robatori diumenge passat al matí quan va adonar-se que el cadenat de la porta on hi havia el remolc de més de cinc metres que portava a dins els gegants del municipi estava trencat i algú s'havia endut el vehicle. Segons la policia local, els fets van passar dissabte a la nit en una nau del polígon industrial de la Cometa, quan uns desconeguts que encara no han estat identificats es van endur el remolc amb les figures dins. Va ser llavors que el consistori i la colla gegantera van llançar una crida a les xarxes per intentar localitzar la seva parella de gegants.