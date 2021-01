L'Agència Europea de Medicaments aprova la vacuna de Moderna

Tal i com s'esperava, l'Agència Europea de Medicaments (EMA, en les sigles en anglès) ha recomanat aquest dimecres concedir una "autorització de comercialització condicional" per a la vacuna de Moderna contra el covid-19. L'ús, però, es destina de moment per a persones "a partir de 18 anys", segons el comunicat que tot just ha fet públic l'organisme. Aquesta és la segona vacuna contra el virus del SARS-Cov-2 que el regulador de la Unió Europea (UE) recomana que s'autoritzi.

📢 EMA has recommended granting a conditional marketing authorisation for COVID-19 Vaccine Moderna to prevent #COVID19 in people from 18 years of age: https://t.co/l9KMZlx7wa pic.twitter.com/BdvXanjOHN — EU Medicines Agency (@EMA_News) January 6, 2021

En les properes hores, doncs, tal i com ja va fer quan es va aprovar, el 21 de desembre, la vacuna de Pfizer/BioNTech, la Comissió Europea ha de segellar la recomanació per començar-ne el desplegament. En principi, la Unió ha comprat 160 milions de dosis al fabricant dels Estats Units. De fet, la presidente de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha piulat fa uns minuts: "Bones notícies pels nostres esforços per portar més vacunes #COVID19 als europeus. L'@EMA_News

ha valorar que la vacuna de Moderna és segura i eficaç. Ara treballem de valent per aprovar-la i fer-lo disponible a la UE."

Good news for our efforts to bring more #COVID19 vaccines to Europeans!

@EMA_News assessed that the @moderna_tx vaccine is safe & effective.



Now we are working at full speed to approve it & make it available in the EU. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021

El comitè de medicaments humans de l’EMA (CHMP), que ja havia celebrat una primera reunió dilluns sense arribar a una conclusió final per l'allau d'informació que havia de processar, ha avaluat "a fons" les dades sobre la qualitat, la seguretat i l’eficàcia de la vacuna i n'ha recomanat, "per consens", l'esmentada autorització formal de comercialització condicional. D'acord amb l'EMA, doncs, això assegurarà als ciutadans de la Unió Europea que el fàrmac "compleix els estàndards" que es demanen i garanteix que "estableix les salvaguardes, controls i obligacions per sustentar les campanyes de vacunació" a tot els estats membres.

"Aquesta vacuna ens proporciona una altra eina per superar l'actual emergència", ha dit Emer Cooke, director executiu del regulador. "És un testimoni de l'esforç i el compromís de tots els implicats". Des del punt de vista científic, és un èxit sense precedents que un any després que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) declarés la pandèmia ja hi hagi no només dos (Pfizer/BioNTech i Moderna) vacunes en aplicació sinó, almenys, cinc, comptant la d'Oxford/AstraZeneca, aprovada la setmana passada al Regne Unit, la xinesa de Sinovac i la russa SputnikV.

"Com per a tots els medicaments, supervisarem de prop les dades sobre la seguretat i l'eficàcia de la vacuna per garantir una protecció contínua del públic de la UE. El nostre treball sempre estarà guiat per l'evidència científica i el nostre compromís per salvaguardar la salut dels ciutadans de la UE", ha dit també Cooke, en referència al fet que els controls i els estudis clínics sobre els efectes d'aquest nou medicament no s'aturen amb la seva comercialització condicional.

La vacuna de Moderna –com també la de Pfizer/BioNTech– són d'última generació tecnològica, la denominada d'ARNmissatger. En aquesta plataforma, prou diferent a les més clàssiques de virus atenuat, s'injecten fragments del material genètic del coronavirus (ARN) perquè les cèl·lules del cos humà l'utilitzin per fabricar proteïnes virals que provocarien la generació d’anticossos. La gran diferència en relació amb la de Pfizer és que la de Moderna es manté estable a 20 graus sota zero durant un màxim de sis mesos i es pot conservar en una nevera estàndard (entre 2 i 8 graus) fins a un període màxim d'un mes. Això hauria d'afavorir les qüestions logístiques per a la seva distribució i inoculació a la població.

L'anàlisi de les dades dels estudis clínics de Moderna són pràcticament semblants als fets per Pfizer. Al voltant de 30.000 persones hi han participat. Dels voluntaris, la meitat van rebre la vacuna i l'altra un placebo. La prova era de doble cec, en què ni qui la rep ni tan sols qui inocula el producte sap amb precisió què conté el vial. L'eficàcia de prevenció s'ha calculat en unes 28.000 persones d'entre 18 i 94 anys que no tenien signes d'infecció anterior.

Així, doncs, l'assaig va mostrar una reducció del 94,1% en el nombre de casos simptomàtics de covid-19: la malaltia només la van experimentar 11 dels 14.134 voluntaris. Entre aquells que van rebre el placebo, el nombre d'infectats va arribar a 185 sobre 14.073 amb injeccions fictícies. L'assaig també ha mostrat el 90,9% d'eficàcia en participants amb risc de covid-19 sever, inclosos aquells amb malalties pulmonars cròniques, malalties del cor, obesitat, malalties hepàtiques, diabetis o infecció pel virus de la sida. L’alta eficàcia també es va mantenir entre els dos gèneres, les races i els diferents grups ètnics.