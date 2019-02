El Vaticà expulsa del sacerdoci l'excardenal McCarrick arran de les acusacions d'abusos sexuals

La Congregació per a la Doctrina de la Fe ha expulsat del sacerdoci l'excardenal i arquebisbe emèrit de Washington Theodore McCarrick després de ser acusat d'abusos sexuals a menors i a seminaristes, segons ha informat avui l'oficina de premsa de la Santa Seu en un comunicat.

La decisió de la Congregació per a la Doctrina de la Fe arriba després de la investigació que va ordenar el papa Francesc sobre el cas.

El papa Francesc ja havia apartat l'arquebisbe nord-americà del Col·legi Cardenalici i li havia ordenat que romangués apartat de les seves funcions i reclòs fins que s'aclareixin, en un judici canònic, les acusacions d'abús sexual contra ell.

La Congregació per a la Doctrina de la Fe considera McCarrick culpable d'abusos a menors i a adults amb l'agreujant d'abusos de poder i per això li imposa la pena de la reducció a l'estat laïcal, informa el comunicat oficial.

"El Sant Pare ha reconegut la naturalesa definitiva, d'acord amb la llei, d'aquesta decisió, que fa que el cas sigui resolt, és a dir, no subjecte a una nova apel·lació", afegeix.

La reducció a l'estat laïcal preveu que no es poden administrar els sagraments, vestir-se com un sacerdot i se suspèn qualsevol tipus de sou.

McCarrick, de 88 anys i arquebisbe de Washington entre el 2000 i el 2006, va ser acusat d'abusar sexualment de menors i de comportaments indeguts amb joves sacerdots.

El passat 20 de juliol un home va trencar el seu silenci després de 40 anys i va assegurar al diari nord-americà 'The New York Times' que l'excardenal havia abusat d'ell quan era menor d'edat, una situació que, presumptament, s'havia perllongat durant dues dècades.

Cimera històrica al Vaticà

La decisió de la Congregació per a la Doctrina de la Fe es produeix pocs dies abans que se celebri al Vaticà una cimera històrica contra els abusos a menors per part de religiosos que ha convocat Jorge Bergoglio per als propers 21-24 de febrer.

McCarrick (Nova York, 1930) va ser ordenat cardenal per Joan Pau II i va participar en el conclave de l'abril del 2005 en què va ser elegit pontífex Benet XVI.

La pèrdua de la porpra per part d'un cardenal només ha tingut un únic precedent en la història de l'Església catòlica, es remunta al 13 de setembre del 1927 i no va tenir cap relació amb abusos sexuals: el cardenal Louis Billot havia donat suport al moviment antifeixista i antisemita 'Action Française', condemnat per Pius XI, i després de ser rebut pel papa, va deixar el seu càrrec.