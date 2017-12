La víctima de 'la manada': "Estava totalment en xoc, em vaig sotmetre perquè acabés"

La jove que va denunciar una violació grupal durant els sanfermines de 2016 va assegurar a la seva declaració al judici que no va consentir les relacions i que va sentir "por". També va expressar que que els va denunciar perquè "havien comès un delicte, perquè van fer una cosa que (ella) no volia fer ".

Així es recull a la declaració íntegra de la víctima a la qual ha tingut accés el 'Diario de Noticias de Navarra', en què la jove va negar en tot moment que parlés de sexe amb els acusats. També que haguessin acordat mantenir relacions sexuals, que sabés quina era la seva intenció quan van entrar al portal o que fos ella qui portés la iniciativa.

La noia va relatar que la seva intenció era anar a dormir al cotxe amb el que havia arribat a Pamplona amb un amic i que els acusats es van oferir a acompanyar-la. Durant al camí, quan s'apropaven al portal on van passar els fets, "els nois es van anar situant a un costat", però no li van dir que s'anessin a parar. Llavors, un d'ells es va acostar per fer-li un petó i ella no es va apartar. Quan estava fent-li un petó, llavors va sentir que un d'ells havia entrat al portal i que deia "anem, anem".

"Volia que tot passés ràpid i vaig tancar els ulls"

Acte seguit, la noia va explicar que el que li feia un petó la tenia "agafada de la mà" i que va estirar-la cap a dins. Un altre dels acusats també va agafar-la del canell i la va entrar dins del portal. Posteriorment, la noia va començar a "sentir por" quan es va veure "envoltada per aquells quatre" (ella parla de quatre, no de cinc), que van començar a treure-li la roba.

"En aquell moment estava totalment en xoc, no sabia què fer, volia que tot passés ràpid i vaig tancar els ulls per no adonar-me de res i que passés ràpid", va assegurar. "Em vaig sotmetre perquè acabés", va insistir la jove, que va afirmar que va escoltar alguns somriures dels nois. "Recordo que un d'ells deia 'quillo, quillo, em toca a mi'", va apuntar.

Quan van marxar es va quedar despullada, amb samarreta, i quan va buscar el seu telèfon per trucar al seu amic perquè anés a buscar-la, va veure que no el tenia.

Sobre els dies posteriors va comentar que sentia "molta culpabilitat perquè pensava que podia haver fet més". Va parlar sobre el tractament psicològic, que els psicòlegs van aconsellar-li que no es quedés a casa i això va intentar fer, marxant per exemple de vacances.

Qüestionada per les fotos que penjava a les xarxes socials en què se la veia de festa o amb amics va declarar: "No anava a penjar fotos plorant".

També va assegurar que desconeixia que s'havien gravat vídeos. "Ara ho sé, però no ho sabia, estava amb els ulls tancats", va assenyalar.