Una vintena de municipis assajaran la tecnologia del futur pagament per generació de residus

Una vintena de municipis catalans seran el laboratori de proves d'una iniciativa que busca incentivar el reciclatge gràcies a la instal·lació de contenidors intel·ligents i d'una aplicació de mòbil que recompensarà els gestos ciutadans per millorar la separació de residus. Es tracta d'una prova pilot que assajarà en els contenidors grocs -els d'envasos- la tecnologia que ha de permetre en un futur que es generalitzin polítiques municipals com el pagament per generació (una taxa que gravi el ciutadà en funció de les deixalles que produeix i de si fa bé la separació).

L'experiment començarà al juny a Granollers, Sant Boi de Llobregat, Igualada i als 11 municipis del Pla de l'Estany -on ja s'ha fet un primer testeig- i s'estendrà a finals d'any a més indrets fins a arribar a la vintena. Ecoembes, la plataforma que s'encarrega de la gestió del contenidor groc on van a parar els envasos, és l'impulsora de la prova juntament amb els mateixos ajuntaments. "El que pretén el reciclatge 5.0 és connectar el ciutadà amb el contenidor groc, a través del mòbil, i mobilitzar-lo perquè recicli més i millor", ha defensat aquest dilluns el conseller delegat d'Ecoembes, Óscar Martín.

Els ciutadans dels municipis triats per a la prova que vulguin participar a la iniciativa hauran d'inscriure's a una 'webapp'. A partir d'aquí, la tecnologia de geolocalització el detectarà quan faci ús dels contenidors intel·ligents -que tindran tots un codi QR igual que les bosses que hi dipositin- i per cada acció de reciclatge d'envasos que faci obtindrà una mena de punts que li reportaran beneficis en forma de serveis o accions que establirà cada municipi. "Aquests punts, anomenats Reciclos, són un exemple de com podria funcionar en un futur una moneda local que incentivi el reciclatge amb accions que reverteixen a la mateixa ciutat", ha afegit Martín.

"Els punts Reciclo poden servir en el futur per comprar al mercat municipal amb algun descompte o per altres accions de foment de l'economia local", ha corroborat l'alcalde de Serinyà, Josep Antoni Ramon, que és conseller comarcal de Medi Ambient al Pla de l'Estany. L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha defensat la iniciativa per fer créixer les taxes de reciclatge i conscienciar el ciutadà que aquest és l'únic camí possible en les ciutats del futur.

L'alcalde d'Igualada i president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, ha reivindicat que són els municipis l'instrument essencial per fer créixer la consciència ciutadana envers el reciclatge. Ha celebrat la prova pilot pionera a l'Estat com una manera de testejar la tecnologia i veure si s'aconsegueix atraure, no només els ciutadans més mobilitzats, sinó especialment els que no ho estan tant.

El futur, ha subratllat Castells, passarà pel reciclatge i per les mesures de personalitzar la taxa d'escombraries com ho estan les factures d'altres serveis com l'aigua i la llum. La tecnologia és crucial per permetre aquest pagament per generació que hauran d'aplicar els municipis.

La futura llei de residus catalana, que s'està treballant per tenir redactada a finals d'any, inclourà aquest canvi cap a un model en què qui menys recicli pagui més, segons ha explicat en diverses ocasions el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost. Segons ha reconegut, després de 20 anys de campanyes de sensibilització institucionals, calen més accions directes per arribar als objectius que marca la UE.

La recollida selectiva a Catalunya va ser del 40% el 2017 i el reciclatge d'envasos està estancat en el mateix percentatge, segons l'última dada oficial de la Generalitat. La taxa del 50% de reciclatge que Europa ha fixat per al 2020 als estats membres és difícilment assolible amb només un any de marge en què s'haurien de salvar els 10 punts que encara separen Catalunya de l'objectiu comunitari.

Mesures com una taxa més justa, segons l'ARC, i d'altres que ha d'incorporar la nova llei han de ser l'empenta per a aquest salt. En paral·lel, els objectius de la UE pressionaran cada cop més: el reciclatge ha d'arribar al 60% el 2030 i el 65% el 2035. Els incomplidors, ha dit la UE, s'exposaran a sancions.