El Regne Unit provarà l'eficàcia de la vacuna del covid en voluntaris infectats deliberadament

La cursa per la vacuna contra el covid-19, i per demostrar-ne l'eficàcia, fa un pas més per sobre dels procediments científics habituals. A partir del mes de gener, un grup de voluntaris britànics participaran en un experiment en què, per primera vegada en la lluita per combatre el coronavirus, s'injectaran inicialment un dels antídots en desenvolupament per, aproximadament un mes després, ser exposats directament al virus del SARS CoV2. L'objectiu és comprovar si realment han quedat protegits.

El sistema és poc ortodox però ja s'havia utilitzat anteriorment per a altres vacunes. Fins ara, en els assajos clínics de fase III que s'estan fent a hores d'ara, es busca que els voluntaris que reben el prototip es moguin en àmbits en què la circulació del virus sigui força alta –per exemple sanitaris–, però no se'ls contagia directament, sinó que es pretén que s'infectin naturalment.

D'acord amb la informació que ha publicat en primer lloc el Financial Times, i posteriorment la BBC, l'experiment està finançat pel govern britànic, tot i que, formalment, encara no s'ha firmat el conveni per dur-lo a terme. L'acord s'hauria de ratificar la setmana vinent. En tot cas, unes 2.000 persones ja s'han compromès a participar en l'assaig, que tindrà lloc en un centre especialment habilitat a Whitechapel, a l'est de Londres.

Validesa científica, problemes ètics

Un portaveu del govern citat pel Financial Times ha assegurat que "la discussió [dels detalls] forma part del treball per investigar maneres de tractar, limitar i prevenir amb esperança el virus perquè es pugui posar fi a la pandèmia abans". Amb tot, abans de procedir definitivament, qualsevol estudi d'aquestes característiques, amb una exposició deliberada de persones al virus , requereix l'aprovació no només de l'Agència de Regulació de Medicaments i Productes Sanitaris del Regne Unit ( MHRA, en les sigles en anglès), sinó també d'un comitè d'investigació independent.

El comitè ha de valorar també l'aspecte tant científic com ètic de l'assaig. D'una banda, en principi, els 2.000 voluntaris només serien adults joves i sans, fet que podria restar valor a l'estadística d'eficàcia, si es demostrés, per a altres sectors de la població, persones grans o nens o bé amb patologies diverses. De l'altra, cal tenir present que, per bé que els joves sans són un grup de molt baix risc en cas de contraure la malaltia, encara no hi ha una cura definitiva contra el coronavirus, i sempre hi hauria la possibilitat que un dels infectats acabés morint.

Quan, com s'ha indicat abans, anàlisis d'aquesta mena s'han dut a la pràctica per provar l'eficàcia de la vacuna de la grip, el còlera i el tifus, els voluntaris sabien, d'entrada, que hi havia un tractament establert i segur per combatre la malaltia i evitar, hipotèticament, que els voluntaris emmalaltissin. En el cas del covid-19, i tot i els últims avenços, encara no és així.