Tot a punt per a la Fira de Sant Josep de Mollerussa

Qui els hauria dit als veïns de la localitat de Mollerussa que aquella petita fira anual de bestiar que el 1872 havien proposat de celebrar al seu alcalde, per no ser menys que altres poblacions veïnes, s’acabaria convertint uns anys després, durant la dècada dels cinquanta, en una de les grans fires catalanes de maquinària agrícola arran de la celebració el 1950 de la 1a Exposició Industrial i Agrícola a la capital del Pla d’Urgell. Naixia aleshores la Fira de Sant Josep tal com la coneixem avui, que viuria fins al 1980 diversos anys de creixement espectacular que desembocarien en una aposta ferma per la formació, els concursos i les jornades al llarg de la dècada següent.

Això coincidiria amb la construcció del primer pavelló firal, concretament l’any 1985, però el gruix de la Fira de Sant Josep es continuaria celebrant a l’exterior. “Des de sempre, Sant Josep ha estat una fira oberta i a l’aire lliure inserida en el teixit urbà”, afirmava l’escriptor Ignasi Baldomà al llibre Fira de Sant Josep. 125 anys. Tot i això, l’ampliació del recinte cobert i la creació de noves infraestructures situaria la superfície neta de la mostra agrària en els més de 25.000 metres quadrats actuals, 5.000 més que l’any passat (en part, per la celebració del Saló del Tractor), la qual cosa converteix Sant Josep en la joia de la corona de la Fira de Mollerussa, que afronta el segle XXI amb una clara aposta per la professionalització i la desestacionalització.

Agricultura i ramaderia

La 147a Fira de Sant Josep de Mollerussa, reconeguda l’any 1989 com la Fira Catalana de la Maquinària Agrícola, obre les portes del 16 al 19 de març. La mostra, que ha esdevingut una cita esperada i ineludible per al professional agrícola i ramader, preveu reunir uns 300 expositors directes i 170.000 visitants, atrets per les grans dimensions del parc expositiu de què disposa Sant Josep amb les últimes novetats i tendències per al sector.

De fet, els seus més de 25.000 metres quadrats nets ocupats i industrials (una superfície lineal d’exposició d’uns 4 quilòmetres) la converteixen en la trobada professional de referència per al món agrícola i ramader. La superfície de la Fira es reparteix entre el recinte exterior, on se situa la maquinària agrícola i industrial, així com complements per a l’agricultura i la ramaderia, i que enguany també inclou el 4t Saló del Tractor, que se celebra biennalment; els pavellons firals, destinats a complements d’agricultura i ramaderia, productes fitosanitaris, energies renovables, institucional, agroalimentació i multisectorial, i el Saló de l’Automòbil, localitzat al recinte de les piscines municipals i que és un dels principals atractius de la Fira de Sant Josep, ja que s’ha erigit en la segona mostra de vehicles més important de Catalunya pel que fa a les vendes.

Premis d’innovació en maquinària

Fira de Mollerussa convoca un any més una nova edició del Premi de la Maquinària Agrícola, Ramadera i Instal·lacions Agroindustrials, un concurs que té com a objectiu destacar i reconèixer les novetats tècniques exposades a la mostra alhora que facilitar la seva divulgació en el sector agrari. La convocatòria consta de diferents premis, però el més ben dotat econòmicament, amb 1.600 euros, és el premi especial d’innovació al constructor/expositor de maquinària agrícola i/o ramadera de l’Estat, atorgat per Fira de Mollerussa. Les altres dues categories, dotades amb 1.100 euros cadascuna, corresponen al premi d’innovació en maquinària agrícola, també atorgat per l’ens firal, i al premi d’innovació en maquinària o instal·lacions agroindustrials, atorgat per la demarcació de Lleida del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.

La convocatòria dels premis dins de la Fira de Sant Josep es remunta a l’any 1980, quan es van crear com a estímul per als fabricants a l’hora de presentar noves màquines i novetats en general, i s’entreguen en el marc de la Nit de l’Expositor, amb uns 500 comensals convidats.

Per a tots els públics

Més enllà del seu vessant purament professional, la Fira de Sant Josep esdevé una trobada familiar que també aplega visitants que no mantenen cap vincle amb l’agricultura o amb la ramaderia. Per aquest motiu, els pavellons firals de la capital del Pla d’Urgell destinen una part important de la superfície total a una àmplia oferta agroalimentària. Igualment, la Diputació de Lleida ofereix a tots els presents la possibilitat de participar en l’espai Aliments i Tu, on es porten a terme diverses demostracions amb productes de proximitat. Els actes commemoratius del Dia de la Comarca també tindran lloc en el marc de la Fira de Sant Josep.

40 anys de jornades tècniques com a referent per al sector

La fira es complementa amb un extens programa paral·lel de jornades tècniques, sessions formatives i altres activitats dirigides al professional que enguany compleixen 40 anys com a referent per al sector. Amb una xifra total de tretze jornades, l’any passat hi van participar 1.300 professionals.

Avançant-se a la Fira de Sant Josep, el 7 de març va tenir lloc la XVIII Jornada Intercomarcal sobre el Cultiu del Panís, la trobada sobre aquest conreu més important de Catalunya. També abans que s’obri la fira se celebrarà la 18a Borsa Interpirinenca de Cereals, que aplegarà 400 operadors de països com els Estats Units, França, Suïssa, Ucraïna, Portugal i Polònia. Menció especial mereix el IV Aplec de Joves al Camp, que consolida Mollerussa com a capital de debat sobre el relleu generacional del sector.

Un nombre cada cop més alt de jornades demostratives al camp com a complement a les conferències tècniques i Innoespai completen el programa formatiu i de debat.