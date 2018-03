Virus que també fan turisme

Què ens fa humans? Aquesta pregunta ha capficat filòsofs, científics i antropòlegs durant segles. El llenguatge? El pensament simbòlic? Sí, segur. Però no podem menystenir altres factors, com per exemple la necessitat de no parar quiets. Només cal veure què passa aquests dies de Setmana Santa: avions, trens i carreteres plens de gent que a la mínima ocasió fugen corrents per disfrutar d’unes preuades vacances.

Cada dia hi ha més de 100.000 vols arreu del món i cada any més de 3.000 milions de passatgers agafen un avió. Una fal·lera per anar amunt i avall que fa que el risc de transmissió de certes infeccions es multipliqui, perquè a vegades els viatgers van acompanyats de patògens que, en poques hores, es dispersen d’una punta a l’altra del planeta.

Un grup de científics nord-americans ha estudiat els patrons de moviment dels passatgers i de la tripulació de diversos vols i ha fet una modelització per desxifrar el risc real de transmissió de virus que es contagien a través de l’aire, com ara el de la grip.

Segons les seves conclusions, si hi ha un passatger amb grip al mig de l’avió, les persones que seuen al seu costat tenen més d’un 80% de probabilitats d’endur-se el virus de record. Per als passatgers més allunyats, en canvi, la probabilitat d’infecció és de menys d’un 3%. Per la seva banda, si la persona amb grip és un tripulant, pot arribar a infectar 4,6 passatgers de mitjana en cadascun dels vols que faci.

Tenint en compte aquestes dades, ja sabeu què fer el pròxim cop que agafeu un avió: fixeu-vos en la tripulació i a banda i banda de la fila per descobrir si algú fa cara d’estar covant una grip. Una altra opció és que sigueu vosaltres els que viatgeu amb el virus. És, sens dubte, la millor manera d’assegurar-vos que ningú us el contagiarà.