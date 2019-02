Dia 0: mòbils que es pleguen, preus astronòmics i furgonetes amb 5G

MÉS DE 2.000 EUROS PER UN MÒBIL No fa ni dos anys que encara ens esveràvem pel primer mòbil (l’iPhone X) amb un preu per sobre dels 1.000 euros. Aquesta setmana, el llindar dels preus d’escàndol s’ha multiplicat per dos. Concretament, s’ha situat en els 2.299 euros que costarà el Mate X (foto 01), el primer terminal de Huawei amb pantalla plegable i compatible amb les xarxes 5G. Són 300 euros més dels que costarà el Galaxy Fold anunciat dimecres per Samsung, però el model de Huawei té la pantalla més gran tant plegada (6,6 polzades) com desplegada (8 polzades) tot i ser més prim, aspecte que Richard Yu, el director de productes de consum de Huawei, no es va estar de destacar durant la presentació. El preu prohibitiu s’ha d’atribuir més a la novetat de la pantalla plegable -la frontissa del Mate X té més de cent components- que al 5G, com ens va demostrar una altra de les marques matineres del MWC19.

XIAOMI, UN NOUVINGUT QUE ES FA NOTAR La marca en qüestió és Xiaomi, que amb només vuit anys de vida s’ha situat a la primera divisió del mercat: presumeix de ser la que ven més terminals lliures a Espanya i els seus telèfons tenen més de 224 milions d’usuaris actius cada mes, als quals cal sumar-hi 132 milions d’objectes connectats -incloent-hi mig milió de patinets elèctrics-, tot i que la demostració en directe de la seva majordoma digital va fallar estrepitosament. L’incident va quedar aviat tapat per l’anunci del Mi Mix 3 (foto 02), el primer telèfon 5G de Xiaomi: com que no és plegable, costarà 599 euros quan surti a la venda al maig. Per l’escenari hi va passar Cristiano Amon, president de Qualcomm, el fabricant dels xips del telèfon, per fer una proposta intrigant: si els mòbils 5G es connecten a tanta velocitat i amb tan poca latència, potser ja no caldrà descarregar aplicacions perquè es podran executar directament al núvol.

LG, A LA SEVA A mig camí entre el luxe de Huawei i el realisme de Xiaomi tenim la coreana LG, que també va presentar un telèfon compatible amb 5G: el model V50. També es postula com a desplegable, però no té una sola pantalla flexible sinó dues de convencionals, una configuració que no sembla gaire atractiva després de veure les dels seus rivals. L’altre nou model emblemàtic de LG és el G8 ThinQ, que dedica una part de les càmeres frontals a reconèixer gestos de l’usuari, com el de simular que manipulem un botó invisible per apujar o abaixar el volum de la música. Per alguna raó LG creu que aquest tipus d’interacció resulta pràctica, quan la seva compatriota Samsung ja ho va provar fa sis anys amb el Galaxy S4 amb tan poc èxit que a l’S5 de l’any següent no hi quedava ni rastre de les interaccions gestuals.

LA 5G JA VA SOBRE RODES Ahir ja circulaven per Barcelona almenys dos cotxes connectats a xarxes 5G. Una furgoneta de Vodafone recorria el centre de la ciutat sota la cobertura d’algunes de les onze antenes de cinquena generació que l’operadora ja té desplegades, que assoleixen una velocitat mitjana de transferència d’un gigabit per segon (Gbps) amb puntes d’1,7 Gbps. En canvi, un Seat Ateca connectat per Telefónica, Ericsson i Ficosa (foto 03) s’aturava automàticament a les cruïlles dels voltants de la Fira de Gran Via quan un semàfor l’avisava que hi havia vianants travessant o bé un altre cotxe aturat a la calçada.