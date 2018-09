Facebook rep un atac que posa en risc la privacitat de 50 milions d'usuaris

Facebook ha anunciat aquest divendres un atac cibernètic que pot afectar potencialment fins a 50 milions d'usuaris. Les accions de la xarxa social han caigut un 2,8%, fins als 164,04 dòlars.

Guy Rosen, vicepresident de gestió de producte de Facebook i cap de seguretat, ha explicat que els atacs s'havien produït per un defecte en la característica "Veure com" de Facebook, dissenyada per permetre que els usuaris sàpiguen com veu els seus perfils la resta de la comunitat d'adscrits a la popular xarxa social. La feblesa en la seguretat d'aquesta característica ha pogut permetre que es robessin les fitxes d'accés, una mena de clau, dels comptes personals. Facebook ja ha restablert aquests 'tokens' per a 90 milions de persones, ha solucionat l'error i ha suspès temporalment la funció "Veure com".

"La privadesa i la seguretat de la gent són increïblement importants, i lamentem que hagi passat això –ha escrit en un blog Rosen–. És per això que hem pres mesures immediates per assegurar aquests comptes i deixar que els usuaris sàpiguen el que ha passat".