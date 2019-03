Facebook, Instagram i WhatsApp pateixen problemes de connexió a nivell mundial

El conjunt de webs i aplicacions de la companyia nord-americana Facebook, la xarxa social del mateix nom, Instagram i WhatsApp, van patir al llarg de la tarda de dimecres una sèrie de problemes de connexió. "Estem al corrent que algunes persones estan tenint problemes a l'hora d'accedir a la família d'aplicacions de Facebook", va explicar ahir l'empresa de Mark Zuckerberg al seu perfil oficial de la xarxa social Twitter. "Estem treballant per resoldre aquests problemes tan aviat com sigui possible", afegia.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.