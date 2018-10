Casado aterra a Mallorca abans que Pedro Sánchez

Pablo Casado va aterrar ahir a Mallorca abans que el president del govern espanyol. El líder de l’oposició va arribar prop de mitja hora abans del previst, mentre que la visita de Pedro Sánchez, anunciada per la una del migdia d’ahir, es va endarrerir gairebé una hora. Tan bon punt va arribar a la zona afectada, a Sant Llorenç des Cardassar, el líder conservador es va apressar a fer declaracions als mitjans de comunicació acompanyat del president del PP balear, Biel Company.

En aquells moments, el govern de les Illes Balears ja havia dit que elevaria un informe al govern central per declarar el Llevant de Mallorca com a zona catastròfica. El líder del PP, però, es va avançar als anuncis de Sánchez i a les declaracions oficials de la presidenta balear, la socialista Francina Armengol. Després d’expressar el seu condol i transmetre ànims a tot l’equip de rescat, Casado va assegurar als mitjans que havia informat els membres del govern balear que el PP havia registrat al Congrés una proposició perquè “la zona fos decretada de catàstrofe”.

Durant la visita al centre de coordinació dels equips d’emergències, el líder conservador va tenir una topada precisament amb un membre de l’executiu balear. Casado i el seu equip van voler entrar sense permís, saltant-se tots els protocols, a les dependències on els serveis d’emergències coordinaven la tasca, fins que un dels membres del govern que estaven presents els va haver de fer fora i explicar-los que no podien ser allà dins sense autorització. Aquesta persona va estar uns minuts parlant amb Casado fora de l’habitació, segons ha pogut saber aquest diari.

Minuts després de les declaracions de Casado, Pedro Sánchez va anunciar que avui mateix el Consell de Ministres aprovarà la declaració de zona catastròfica. La intenció, va assegurar, és “abocar tots els recursos per recuperar la normalitat dels residents al més aviat possible”. “El govern no els donarà l’esquena”, va afegir.

A més de Casado, el líder del partit d’extrema dreta que anirà amb coalició amb Vox i que és responsable de la denúncia al raper Valtonyc, Jorge Campos, també va fer servir les xarxes per difondre fotos i vídeos arrambant-se als cossos de seguretat a la zona zero de la tragèdia.

El PP balear ha fet crítiques contínues a l’estat de neteja dels torrents de Mallorca. Durant els més de tres anys de legislatura liderada per la coalició entre el PSIB i els ecosobiranistes de MÉS per Mallorca, el conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal (MÉS), ha estat el blanc dels retrets dels conservadors.

Ahir, no obstant, Biel Company va evitar mencionar l’estat dels torrents. “El que toca avui és fer la feina que haguem de fer i després hauríem de veure si és possible que, amb els mitjans que tenim, aquestes coses no tornin a passar”, es va limitar a insinuar el president del PP. Quan se li va demanar si creia que la tragèdia es podria haver evitat, Company va dir que “no volia dir més del que havia dit” i que cal “fer més feina en les previsions” de les catàstrofes per “minimitzar-ne els danys”.