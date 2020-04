El camí cap al desconfinament s’obre pas sis setmanes després

La reclusió a casa es manté com a protagonista en les vides de la ciutadania durant la crisi del coronavirus, però sis setmanes després els carrers canvien la seva posada en escena. El desèrtic paisatge urbà d’aquests dos mesos va donar pas ahir a una imatge més semblant a la de sempre gràcies a la sortida dels menors de 14 anys, tot i que el que ve és una nova normalitat. Catalunya i la resta de l’Estat s’encaminen cap a la fase de desconfinament, la segona etapa d’aquesta crisi, un cop s’ha confirmat el doblegament de la corba. Per tercer dia consecutiu, els nous contagis van ser inferiors al nombre de curats i es van situar en un increment del 0,8%, quan a principis de març era del 35%. El nombre de morts arreu de l’Estat va ser de 288, la xifra més baixa des del 20 de març, un augment de l’1,3%.

Aquestes dades donen llum verda a la nova fase: un període transitori cap a la nova normalitat, en paraules del ministre de Sanitat, Salvador Illa, que ahir agraïa la “responsabilitat” de la ciutadania pel sacrifici de les últimes setmanes. Amb tot, va haver-hi enrenou ahir amb la sortida al carrer, en part alimentat per l’impacte d’un retorn a l’ocupació de l’espai públic que feia temps que no es veia. Algunes famílies van desatendre les instruccions -només podia sortir un adult per acompanyar els infants en un radi d’un quilòmetre- i determinades zones de Barcelona es van omplir, com el passeig marítim o l’avinguda Josep Tarradellas. Però a nivell general, el balanç que en va fer el ministeri de l’Interior va ser positiu. En canvi, des de Catalunya, e l president de la Generalitat, Quim Torra, va piular a Twitter: “M’arriben notícies alarmants. Cal extremar les precaucions; la salut de tots està en joc”.

Així, la setena setmana de l’estat d’alarma estarà marcada per l’alleujament que suposa per als menors sortir una hora a passejar pel carrer, mesura que s’estendrà a partir del 2 de maig a la resta de la població, també a la gent gran, si es manté la tendència positiva de baixa transmissió de l’epidèmia. Es podrà sortir a caminar i fer exercici físic a l’aire lliure, però les limitacions es donaran a conèixer els pròxims dies. Es tracta de les dues primeres mesures de la fase de desescalada, que avui s’acaba d’abordar amb les comunitats autònomes en una reunió interterritorial de caràcter tècnic. Ahir, en la conferència de presidents, es van traslladar a Pedro Sánchez diferents propostes que el govern espanyol “estudiarà”, va prometre Illa. Dimarts el consell de ministres anunciarà el pla de desescalada.

Torra i Urkullu volen autogestió

Com ja ve sent habitual en aquestes trobades, Sánchez es va trobar amb el malestar d’alguns presidents, com Torra i el lehendakari, Iñigo Urkullu. Tots dos li van recriminar que comparegui per explicar a la ciutadania el que l’endemà els trasllada a ells. “És l’eco dels dissabtes”, es va queixar el cap de l’executiu català, que va insistir en el retorn de competències, informa Xavi Tedó. “Més criteris i menys tutela”, s’hi va afegir Urkullu, que va reivindicar una fórmula de “codecisió com a Alemanya”.

A més, els diferents líders autonòmics van exposar les necessitats dels seus respectius territoris: Cantàbria i Astúries van demanar que es permeti la pesca esportiva i el conreu dels horts; Múrcia, restringir les entrades a la seva comunitat donada la bona situació epidemiològica; l’Aragó, començar la flexibilització pels municipis de menys de 5.000 habitants, i les Balears i les Canàries, una reobertura “segura” de ports i aeroports, així com mesures específiques per al turisme. Ahir la ministra Teresa Ribera, que lidera el comitè de desescalada, no va voler entrar en quins sectors seran els primers a reprendre l’activitat, però va insistir que hi haurà un tractament diferenciat. “Hem de perdre-li la por a la recuperació econòmica sense perdre-li por al virus”, va resumir.

Dades per a l’esperança

L’anàlisi epidemiològica continuarà i avui comença l’enquesta de seroprevalença a 36.000 famílies que servirà per observar la dinàmica de la malaltia. Mentrestant, les dades donen esperança: ahir es van registrar 118 defuncions per covid-19 a Catalunya, la xifra més baixa des que s’utilitza el recompte de funeràries, es van recuperar de la malaltia 470 persones més i hi ha 33 malalts menys a l’UCI. Tot plegat, la setmana que es podriaen superar les 10.000 morts i els 50.000 contagiats.

Quatre requisits per iniciar la desescalada

El desconfinament a cada territori -ja sigui per àrees sanitàries, províncies o ciutats- s’anirà posant en pràctica depenent del compliment quantitatiu i qualitatiu de quatre paràmetres estratègics. Reforç del sistema sanitari

Els hospitals haurien de doblar els llits d’UCI i identificar espais per acollir-ne el triple respecte als que hi havia abans de la pandèmia del coronavirus. Internament, els hospitals hauran de fer circuits covid-19 i no covid-19.

Vigilància epidemiològica

L’objectiu és que es pugui tenir informació ràpida dels casos confirmats i sospitosos i poder-ne fer el seguiment.

Detecció precoç

El repte és incrementar la capacitat de diagnòstic, també a la primària, per fer l’aïllament dels positius i habilitar espais per passar-hi la quarantena.

Mesures de protecció

La ciutadania ha de mantenir com fins ara les mesures d’higiene personal i dels espais i l’ús complementari de la mascareta.