Alcoletge organitza una consulta basada en la tecnologia del bitcoin

Albert Clivillé, Antonio Plana, Juanjo Ruiz i Xavier Vilardell són els socis fundadors de Solucions Blockchain, una firma informàtica ubicada al barri de Cappont de Lleida pionera en la implantació de la tecnologia del bitcoin en consultes ciutadanes. En col·laboració amb l’Ajuntament d’Alcoletge, l’empresa lleidatana va organitzar el mes de desembre passat una votació electrònica basada en la tecnologia blockchain per decidir en què s’invertia part del pressupost del consistori.

El projecte, segons relaten Ruiz i Clivillé, consistia en registrar a la base de dades del poble una moneda virtual, en aquesta ocasió anomenada vot, i en ingressar de manera virtual un vot a cada ciutadà empadronat. El vot servia per poder participar en la consulta ingressant-lo en una urna, també virtual, a través del telèfon mòbil, la tauleta, l’ordinador o, en cas de no disposar d’aparells, a través d’un dispositiu electrònic instal·lat al mateix ajuntament. “Així es garantia que les votacions tinguessin la màxima seguretat, facilitat i rapidesa possibles per al ciutadà”, afirma Ruiz.

L’altra cara de la moneda

El secret de l’èxit recau en l’arquitectura criptoinformàtica que hi ha darrere de monedes electròniques com el bitcoin o l’ethereum, que beuen de la mateixa font però amb alguna diferència. “L’ethereum té un avantatge respecte al bitcoin, i és que amb el bitcoin només pots fer un apunt comptable, és a dir, increment o resta de saldo, com la típica cartilla de tota la vida, mentre que amb l’ethereum, a part de fer transaccions, podem afegir informació a l’escriptura”, argumenta Ruiz amb l’ajuda de Plana: “Puc fer una transacció de zero però adjuntar-hi una informació que quedarà registrada per sempre”.

La clau de tota l’estructura és el sistema blockchain, que permet enllaçar les diferents dades, com la creació i transferència de bitcoins, ethereums i, en aquest cas, vots, i socialitzar-les anònimament. “Es crea una espècie de sistema global, fragmentat en diversos blocs, que no controla cap òrgan extern, sinó que és la mateixa comunitat informàtica la que li dona la seguretat, la rapidesa i la legitimitat necessàries, copiant la llista i actualitzant-la a la resta dels ordinadors”, explica Plana, que afegeix que “d’aquesta manera el sistema esdevé invulnerable als atacs informàtics”.

Posem un exemple: dos individus aposten un ethereum cadascú en el Barça-Madrid i programen una aplicació mitjançant blockchain perquè el mateix sistema utilitzi deu webs de confiança -des de diaris digitals fins a pàgines d’apostes- per contrastar el resultat i adjudicar els ethereums automàticament, de manera que obtindríem un notari digital que donaria fe i atorgaria la victòria a un o altre. “Aquí es tractava, d’una banda, d’enviar vots en comptes de monedes i, de l’altra, d’excloure tercers, que no fos una entitat o una persona qui certifiqués els resultats, sinó un ens imparcial, programat, una màquina sense interessos personalistes”, matisa Clivillé, que reconeix que l’Ajuntament d’Alcoletge va ser el seu “conillet d’Índies”.

Xifres de rècord

Per al “conillet d’Índies”, però, l’experiència s’ha convertit en tot un èxit, i és que dels 2.996 electors van votar-ne 690, un 23%, molt per damunt de la mitjana catalana, que ronda el 8% en matèria de processos participatius. “A l’equip de govern el va atreure tant la imparcialitat del procés com la privacitat, ja que cada individu té un codi particular específic que garanteix que les dades personals s’amaguin darrere d’una sèrie numèrica que ningú pot descobrir”, assegura Plana, per a qui la dificultat més gran del projecte va ser la creació d’algoritmes que el sistema pogués reconèixer.

“Aquest mètode s’acabarà implantant, però de moment es busca un estàndard per a tot Europa, perquè no hi pot haver trenta aplicacions diferents per fer el mateix”, diu Ruiz. “Els veïns volen ser cada cop més partícips de les decisions que es prenen al seu poble, per això estem mirant de vendre-ho a les administracions”, afegeix. Una voluntat, la dels veïns, que, a falta que ho corrobori algun sistema blockchain, tal vegada no es correspongui amb la de les administracions. El temps dirà. Però, per ara, la tecnologia ja ha parlat.

Alcoletge vota per la pista multiesportiva

L’Ajuntament d’Alcoletge va donar a conèixer el resultat dels seus primers pressupostos participatius el dimecres 8 de gener a la sala d’actes del consistori enmig d’una gran expectació. I és que l’elevada participació -van votar 690 persones de les 2.996 possibles- havia disparat l’interès dels mitjans de comunicació.

Així doncs, la construcció d’una pista multiesportiva al costat del camp de futbol, amb un cost de 18.000 euros, va ser l’opció més votada, seguida de la remodelació de la plaça de l’Avinguda de la Generalitat, les pistes de pàdel, la remodelació de la plaça Carrer Nou, la senyalització de rutes consolidades i el parc lúdic per a animals.