L'Assemblea Pagesa crida a proclamar la república en cada municipi per pressionar el Govern

Els CDR (Comitès de Defensa de la República) d'Artesa de Segre i de Bellpuig, juntament amb l'Assemblea Pagesa, han fet avui una crida perquè tots els pobles catalans que així ho vulguin proclamin la República, des dels seus balcons i carrers, els pròxims dies.

Sota el lema 'Sortim als balcons, proclamem la República poble a poble', les organitzacions consideren que la millor forma de respondre a l'aplicació de l'article 155 per part del govern espanyol és la proclamació i celebració de la República allà on tot va néixer: els pobles. D'aquesta manera pretenen, d'una banda, pressionar el Govern i les institucions catalanes perquè facin efectius 'de facto' els resultats del referèndum de l'1 d'octubre i, de l'altra, demostrar al govern espanyol que "no n’hi ha prou intervenint les institucions catalanes i cessant els seus representants". I han afegit: "Encara no s’han adonat que és el poble català el que vol la independència i que és qui la farà possible".

Per tal de dur a terme la proclamació, els organitzadors ofereixen a tots els pobles que es vulguin sumar a la iniciativa unes pautes a seguir: escollir una data pròxima (ells proposen aquest mateix dia 25), fer difusió de l'esdeveniment abans de celebrar-lo i decidir entre tots qui s'encarregarà de fer la proclamació per, finalment, sortir a celebrar-ho als balcons, els carrers i les places, desfermar l'alegria i "destapar totes les ampolles de cava de fa dies guardades a la nevera".

De moment, diversos municipis ja s'han interessat per aquesta iniciativa i s'espera que durant els pròxims dies siguin molt més els que s'hi acabin sumant.