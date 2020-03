Comença la campanya contra la mosca negra

Els tècnics del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (Copate) han dut a terme la primera fumigació d’aquest any per combatre la mosca negra al tram català del riu Cinca i al Segre fins a la ciutat de Lleida. La Generalitat preveu que al llarg de la campanya es duguin a terme sis fumigacions, una més que l’any passat. Els tractaments s’efectuen mitjançant un helicòpter -tot i que des de la depuradora de Lleida i fins al Parc de la Mitjana es fan amb mitjans terrestres- i s’aniran programant fins a l’estiu en funció dels resultats de les prospeccions que es realitzaran periòdicament en punts determinats del curs dels rius per conèixer l’evolució de la densitat de larves. El tractament actual que s’efectua contra la mosca negra ha permès que es registri una reducció d’un 90% de les picades a la població de la zona afectada respecte als anys en què no es feien les fumigacions.