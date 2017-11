Jordi Lagunas i Jorge Fernández: "Creiem que és el moment de reprendre la proximitat i estar al cantó dels clients"

NXT-Telecom va néixer d'una necessitat: l'accés a internet de les poblacions "oblidades" per les grans companyies de telecomunicacions. Avui el Jordi Lagunas i el Jorge Fernández, que porten junts en aquest projecte des dels inicis, compten amb més de 2.000 clients a les demarcacions de Lleida, Tarragona i Osca. El seu objectiu sempre ha sigut ferm: prestar el servei de màxima qualitat a les poblacions que tenen més dificultats per accedir a internet, i és per això que, a part de continuar ampliant el seu àmbit d'acció, a NXT-Telecom sempre intenten millorar els serveis dels clients que ja tenen. L'últim pas ha sigut l'obertura de la seva primera botiga, Bivid, per arribar als clients d'una forma més pròxima i directa.

Definiu el concepte internet rural.

Jorge Fernández: NXT-Telecom és una operadora de telecomunicacions principalment enfocada a nuclis que es troben desagregats o en un entorn rural. Aquest va ser el nostre enfocament en un principi. Sí que és veritat que en l'actualitat estem presents en altres zones on també hi ha altres operadors prestant serveis, però estem a l’altura d'oferir serveis amb un valor afegit més gran que el d’altres.

Jordi Lagunas: Primer vam apostar per tecnologies via ràdio i ara també estem apostant molt fort per la fibra òptica en municipis petits, que són els llocs que les grans companyies estan oblidant més. Així que, un cop més, hem decidit donar una mica d’empenta a aquest aspecte.

No sembla un projecte gens fàcil, sobretot iniciar-lo. Com vau començar?

El projecte va néixer d'una necessitat. Hi havia una població d'aquí, de la nostra zona, que no tenia bons serveis de connectivitat a internet i va reclamar ajuda. Aquest va ser el nostre punt d'inflexió, el que va fer que el Jordi evolucionés aquesta idea de millorar les comunicacions sobretot en zones poc poblades. Després, a poc a poc, la cosa va anar creixent i vam anar aplicant aquesta mateixa fórmula en altres zones d'actuació. Al final aquesta bola s'ha fet més i més gran, sempre per donar serveis de més qualitat a aquests llocs on la resta d'operadors no arriben.

Ja heu arribat a molts pobles de Catalunya i també de l’Aragó. Teniu pensat ampliar la vostra zona d’acció pròximament?

De moment estem presents a tres zones: principalment a gran part de la província de Lleida (podem dir que tota a excepció del Pirineu), pràcticament també a tota la província de Tarragona i a gran part de la província d'Osca. En un futur pròxim sí que tenim al cap generar noves zones d'actuació, però de moment ens volem centrar a complementar millor les zones en les quals ja estem prestant servei ara, sobretot portant-hi noves infraestructures, com és el cas de canviar la radiofreqüència per fibra òptica.

Hi ha algun lloc on estigueu especialment orgullosos d'haver-hi arribat?

Aspa, per exemple. És un poble petit al qual vam arribar fa uns nou anys, i quan ho vam fer no hi havia ni ADSL. Ens va costar molt d'arribar-hi i portar-hi el servei de qualitat, perquè és un lloc complicat. Avui dia tenim gairebé els mateixos clients que aleshores.

Heu dit molt que voleu la proximitat, ajudar el territori... Però les administracions d'aquest territori us han ajudat en la vostra tasca?

Jo no soc partidari de treballar amb administracions, ja que s'alenteix tot moltíssim. Fer un pla d'acció en una zona que depèn de l'administració és complicat. Ha de ser molt proactiva, perquè al final la burocràcia ho dilata tot molt. Un any pots pensar que no és res, però en telecomunicacions és un món. Preferim fer-ho per voluntat pròpia.

El que sí que fem és prestar serveis particulars a aquestes administracions, com per exemple algun ajuntament que ha tingut necessitats i ha contractat els nostres serveis.

Formeu part d'un sector que és molt agressiu i molt poderós. Els inicis no van ser fàcils, però tampoc no ho ha de ser mantenir-se.

En absolut. El cert és què és un mercat que corre moltíssim, d'una setmana per l'altra pot fer un canvi brutal. Has d'estar sempre alerta, sense parar d'innovar i de fer coses diferenciadores per continuar sent un referent. De fet, ser un referent ja costa molt, i costa molt poc que t'ho prenguin. En definitiva, hi ha una gran feina darrere simplement per continuar.

Un gran exemple de la vostra constant evolució és la botiga Bivid, que acabeu d'inaugurar. Per què l'heu obert i què hi oferiu?

Nosaltres el que vam veure és que la gent tenia la necessitat de proximitat en aquest sector, ja que últimament s'ha deixat molt de banda, sobretot per part de les grans companyies, i creiem fermament que és el moment de reprendre-ho i d'estar al cantó dels clients per solucionar qualsevol dubte o problema que puguin tenir en matèria de telecomunicacions. Bàsicament, aquest ha sigut el detonant que ens ha fet tirar això endavant.

I què és Bivid?

Bivid són quatre coses: serveis de connectivitat a internet per a l'usuari domèstic amb diferents velocitats, totes moltes altes; un producte de telefonia fixa que complementa el producte de la connectivitat a internet; un producte de telefonia mòbil amb uns preus molt reduïts que funciona francament bé, i, per acabar, Bivid TV, una forma de televisió que pot tenir qualsevol dels nostres clients a casa seva i que ofereix una gran varietat de pel·lícules i sèries que, sota el nostre criteri, poden cobrir molt bé les necessitats de tothom.

Per últim, què ens expliqueu del vostre vessant més social?

Doncs aquí mateix, a la nova botiga, tenim una màquina de crispetes que cedirem a una associació d'Almacelles que ajuda les persones amb malalties neurodegeneratives. La podran col·locar allà on vulguin i tota la recaptació serà per a ells. D'altra banda, hem arribat a un acord amb dues associacions, Lydia Argilés i Pallapupas, mitjançant el qual per cada mensualitat del 'pack' total de Bivid rebran 1 euro.

Per a nosaltres aquestes col·laboracions són molt importants. I a veure fins on podem arribar!