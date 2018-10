Ábalos minimitza al discurs de Torra i diu que l'important són "els fets" i "el diàleg" Generalitat-Estat

"És una data per la concòrdia, la convivència i el diàleg". Així ha valorat el secretari de l'organització socialista i ministre de Foment, José Luis Ábalos, l'aniversari de l'1-O. En roda de premsa des de Ferraz, ha afegit que espera que "en el cas de Catalunya, el dia transcorri amb la major normalitat possible".

Ábalos ha fet una valoració d'aquest primer any des dels fets de l'1 d'octubre i ha assegurat que "la situació està millor". Al secretari d'organització del PSOE li han preguntat per les paraules del president de la Generalitat, Quim Torra, i ha assegurat que, tant al seu partit com al Govern espanyol, els "importen més les accions", més enllà dels discursos. També, ha valorat com a positiu la voluntat per part de la Generalitat "de mantenir el diàleg" amb el govern espanyol.

A més, Ábalos ha retret els periodistes fer difusió de fake news i ha estat categòric assegurant que "no ha escoltat al president de la Generalitat cridar a la violència" en el seu discurs a Sant Julià de Ramis. "He sentit parlar del procés, de mantenir el projecte de República", ha manifestat Ábalos i ha matisat que no comparteix el discurs però "intenta trobar solucions".

En aquesta línia, José Luis Ábalos ha dit que el partit socialista és "valent" perquè "cal prendre decisions importants, més enllà de la retòrica inflamada dels discursos que se segueixen prenent" i cal seguir en "camins transitables" que puguin dotar a Catalunya d'un major autogovern dins del "projecte general d'Espanya".