PP i Cs exigeixen un nou 155 i il·legalitzar partits

El PP i Ciutadans van celebrar ahir el primer aniversari de l’1 d’Octubre accelerant el pas en la seva batalla per liderar la lluita contra l’independentisme. Tant Pablo Casado com Albert Rivera es van aferrar a les paraules en què el president de la Generalitat, Quim Torra, encoratjava els CDR a “continuar pressionant”, per exigir a Pedro Sánchez que apliqui el 155 immediatament, amb més força i sense data de caducitat. El líder popular, a més, va demanar il·legalitzar el PDECat i ERC si “animen la violència”, com segons ell fan ara els partits independentistes.

En un dinar organitzat pel diari Abc, Casado va considerar que Torra donava suport a la “ kale borroka ” dels CDR: “Sánchez ja no té excusa per no activar el 155 o convocar eleccions generals”. Segons ell, si no ho fa “és un incompetent o còmplice dels colpistes, i en els dos casos queda inhabilitat per governar Espanya”. No és la primera vegada que Casado demana a Sánchez l’aplicació del 155. De fet, el dirigent conservador ja havia ofert els imprescindibles senadors del PP per fer-ho, però ahir Casado va detallar més amb quin abast ho faria. A més de no posar-hi límit temporal, Casado posaria sota el control de l’Estat els Mossos i TV3 i nomenaria nous consellers. És a dir, no només faria dependre les diferents àrees del Govern dels ministeris del ram, com va fer Mariano Rajoy.

Casado proposa així sotmetre Catalunya a una eliminació de facto de l’autogovern, mentre el Parlament espanyol aprova lleis per estrènyer el setge als partits independentistes. En aquest sentit, Casado va detallar que el seu partit defensarà que es modifiqui la llei de partits per poder-la aplicar a les formacions independentistes catalanes que, segons ell, “no estan condemnant les agressions”, en referència als fets de dissabte passat a la manifestació de Barcelona. A més, els conservadors defensaran altres modificacions ja anunciades com un canvi al Codi Penal per recuperar el delicte de referèndum il·legal, o la prohibició per llei de símbols com el llaç groc. Finalment, continuaran tramitant la proposta per prohibir els indults als condemnats per rebel·lió o sedició.

Rivera, per la seva banda, va tornar a demostrar sintonia amb el seu rival a la dreta i va exigir a Sánchez l’aplicació del 155 perquè, segons ell, Torra amb les seves paraules va incitar a la violència. Els dos dirigents també van continuar pressionant Sánchez perquè convoqui eleccions anticipades, tot i que Casado va introduir una nova petició: que “com a mínim” se sotmeti a una qüestió de confiança per comprovar si encara manté el suport del Congrés.

Res a celebrar, segons Celaá

El govern espanyol, en canvi, va provar de minimitzar les paraules de Torra. Sánchez, directament, va evitar parlar ahir de l’aniversari de l’1-O. El president espanyol es va escudar en un acte amb el primer ministre francès a la Moncloa sobre la fi d’ETA i va deixar en mans dels seus ministres les valoracions. Tots ells van provar de fer equilibris entre el PSOE de fa un any, que va acabar fent costat al PP i Cs en l’aplicació del 155, i el d’ara, que ha arribat a la Moncloa gràcies al suport dels partits independentistes.

De bon matí, en una entrevista a la SER, la ministra portaveu, Isabel Celaá, va assegurar que l’1-O és “un dia de trist” en què no hi ha “res a celebrar” i en el qual es van veure “imatges penoses” que van danyar “greument” la imatge de l’Estat, malgrat que, segons va afirmar, “moltes eren falses”. Segons la ministra, les càrregues policials van ser un “error” però va assegurar que les forces de seguretat van treballar de manera “proporcionada” amb l’excepció d’alguns casos “aïllats” que s’estan investigant.

Després de l’executiva del PSOE, el secretari d’organització del partit i ministre de Foment, José Luis Ábalos, va dirigir els dards contra el PP i Cs. Va acusar-los d’alimentar “ fake news ” perquè, al seu parer, Torra no va fer una crida a la “violència” donant suport als CDR. Podem també va censurar les paraules del president de la Generalitat però Pablo Iglesias, igual que Sánchez, va optar per un perfil baix.