24 hores de resistència ciutadana per poder dir: “Hem votat”

00.00 h

Nit als centres de votació. Centenars de persones passen la nit als col·legis abans del diumenge 1 d’octubre, arran del risc que la policia els tanqui. Moltes escoles i instituts de Catalunya han sigut ocupats des de divendres, quan els estudiants van sortir de classe.

5.00 h

Milers de persones es desplacen a les 5 de la matinada als col·legis per avançar-se a la policia. Es preveu que els Mossos d’Esquadra hi arribin a les 6 per precintar-los, seguint ordres del TSJC.

7.00 h

Els Mossos no apareixen fins a les 7 h per precintar els col·legis. Als centres on hi havia un nombre significatiu de concentrats es limiten a aixecar acta per evitar l’ús de la força. La policia catalana va tancar entre 130 i 140 col·legis, mentre que els cossos de l’Estat en van clausurar 92 a la força.

8.00 h

S’habilita el cens universal. El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, i el conseller d’Exteriors, Raül Romeva, compareixen per explicar que es pot votar sense sobre i des de qualsevol col·legi electoral.

8.45 h

Primera càrrega a l’Escola Ramon Llull de Barcelona. Els agents de la Policia Nacional arrenquen una a una i per la força les nombroses persones de totes les edats que, assegudes a terra, ofereixen resistència pacífica. Finalment irrompen al col·legi a cops de mall i s’emporten les urnes de les mans dels membres de les meses. La policia arriba a disparar pilotes de goma, una de les quals fereix Roger Español, que acaba perdent un ull. Poc després, un home de 70 anys té un infart en un col·legi de Lleida quan veu que els agents es disposen a carregar.

9.00 h

Les càrregues sorprenen la majoria d’escoles al mateix moment. A partir d’aquesta hora, i de manera gairebé simultània, els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil comencen a entrar als col·legis i a reprimir els concentrats per la força en desenes de centres de votació on troben resistència pacífica dels votants. Les imatges de la violència corren ràpidament per les xarxes. La premsa internacional comença a fer-se ressò de les agressions.

9.30 h

Pirategen el sistema informàtic electoral. En alguns col·legis s’opta per continuar per la via manual, però la majoria esperen que es recuperi lentament la xarxa.

9.50 h

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, compareix per justificar les càrregues: “Ens veiem obligats a fer el que no volíem fer”.

9.55 h

Carles Puigdemont vota a Cornellà de Terri, al Pla de l’Estany, després que la policia hagi entrat al col·legi electoral de Sant Julià de Ramis, on havia de votar el president. “Les cotes de vergonya a què ha arribat l’Estat l’acompanyaran per sempre”, sentencia.

10.00 h

Segona compareixença de Turull: “No ens ho posen fàcil. Però vam dir que el poble votaria i en el 73% de les meses s’està votant”. Demana la dimissió de Millo per la “violència d’Estat” exercida.

10.10 h

La diputada de la CUP, Anna Gabriel, exerceix el seu dret de vot a Sallent: “Hi haurà un dia en què no podran més -diu- i llavors ho podrem tot”.

10.25 h

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, també diposita el seu vot al centre de la Guàrdia, a Sant Vicenç dels Horts: “Estic segur que ens en sortirem com a país”.

10.55 h

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, vota a l’Escola Industrial de Sabadell: “L’estat espanyol haurà d’explicar al món el que ha fet avui a Catalunya”.

11.15 h

La policia agredeix la consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí, a les portes del departament d’Ensenyament. “M’han arrossegat i m’han apartat”, relata. La policia també li pren l’iPad i se n’emporta material informàtic i una urna buida.

11.15 h

Carles Puigdemont visita el pavelló de Sant Julià de Ramis -on havia previst votar-: “L’ús injustificat i irresponsable de la violència per part de l’Estat no atura el desig dels catalans de votar pacíficament”.

11.40 h

El conseller de l’Interior, Joaquim Forn, també vota i reivindica el dret de fer-ho.

12.00 h

Ada Colau demana al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que aturi la repressió. L’alcaldessa de Barcelona ho diu mentre fa cua per votar. “Rajoy ha de dimitir perquè ha fracassat en les seves responsabilitats polítiques”, demana. Mentrestant, el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, vota a l’Escola Industrial de Sabadell i assegura que l’Estat “s’ha desemmascarat”.

12.45 h

El líder del PSC, Miquel Iceta, demana “el cessament immediat” de la violència policial i culpa Mariano Rajoy i Carles Puigdemont de no haver estat “a l’altura” per resoldre el conflicte polític. Qualifica el referèndum de “simulacre de votació”.

12.50 h

El president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, se sent “molt orgullós” de la resposta de l’Estat a l’1-O, que considera “adequada i proporcional”.

13.00 h

El portaveu d’En Comú Podem, Xavier Domènech, critica Millo: “Que algú surti dient que la policia ha actuat amb proporcionalitat... Només em sortirien insults i prefereixo no dir-los”.

14.00 h

Turull compareix acompanyat de Romeva. El conseller de la Presidència es dirigeix al govern espanyol: “Si haguessin permès el vot, encara que no haguessin volgut negociar res, no parlaríem de ferits”.

14.18 h

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, als mitjans: “No hi ha hagut referèndum ni res que se li assembli. Continuar aquesta farsa no porta enlloc”.

17.00 h

Una manifestació d’ultradreta recorre els carrers de Barcelona contra el referèndum i es generen moments de tensió.

19.00 h

Centenars de persones es concentren a la plaza del Sol de Madrid per rebutjar la repressió policial contra els votants catalans.

19.45 h

Milers de ciutadans es concentren als municipis on han votat, després d’una jornada esgotadora que ha deixat 1.066 ferits (segons el recompte definitiu de la Generalitat). La plaça Catalunya de Barcelona, on es projectaran els resultats del referèndum, és plena a vessar de gent. L’ambient és festiu però tenyit d’una emoció continguda, i un clam destaca de la resta: “Hem votat!”

20.22 h

Declaració institucional del president espanyol, Mariano Rajoy: “Hem fet el que havíem de fer”. Manté que “no hi ha hagut un referèndum” i que “l’Estat de dret manté la vigència [...], reacciona davant els que el volen subvertir i ho fa amb tots els instruments”.

21.30 h

Societat Civil Catalana exigeix la dimissió del Govern per haver organitzat el referèndum i qualifica de “jornada antidemocràtica” l’1 d’octubre.

22.00 h

La Taula per la Democràcia crida a l’aturada general del 3 d’octubre. Els presidents de l’ANC, Jordi Sànchez, i d’Òmnium, Jordi Cuixart, donen les gràcies des de plaça Catalunya als votants per haver “aguantat la violència” pacíficament i animen a sumar-se a la vaga. Mentrestant, hi ha una sonora cassolada en unes quantes poblacions de Catalunya. De fet, com passa cada dia a la mateixa hora des dels escorcolls de la Guàrdia Civil en seus de la Generalitat i edificis públics contra l’1-O.

22.15 h

Carles Puigdemont compareix a la sala gòtica del Palau de la Generalitat acompanyat de tots els consellers del Govern. Anuncia que traslladarà el resultat de l’1-O al Parlament “perquè actuï d’acord amb la llei del referèndum”, i demana a la Unió Europea que respongui “amb fermesa i rapidesa” davant l’actuació de l’estat espanyol per frenar el referèndum. “Ens hem guanyat el dret a tenir un estat independent en forma de República”, proclama el president.

22.41 h

El líder de l’ANC, Jordi Sànchez: “Hem ensenyat al món que el nostre compromís amb la llibertat no claudica. I no farem ni un pas enrere”.

23.00 h

Els observadors internacionals compareixen davant els mitjans de comunicació per denunciar la violència policial i lamentar que les instàncies internacionals no hi hagin intervingut. “El referèndum ha estat amenaçat l’1-O, però no s’ha destruït”, diu l’exministre d’Afers Estrangers eslovè Dimitrij Rupel. Per la seva banda, Human Rights Watch recorda a Espanya que té “el deure” de protegir els drets d’assemblea i llibertat d’expressió.

23.41 h

El portaveu del secretariat nacional de la CUP, Quim Arrufat, demana a la ciutadania que se sumi a l’aturada de país convocada pel 3 d’octubre per rebutjar la repressió i insta el Parlament a proclamar la República aquella mateixa setmana.

00.30 h

El conseller de la Presiència, Jordi Turull; el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i el conseller d’Afers Estrangers, Raül Romeva, donen poc després de les 12 de la nit les primeres dades de l’1-O. El recompte final atorga la victòria al sí amb un 90% del total dels vots. El Govern es compromet a fer efectiu el resultat.