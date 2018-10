L’oposició acusa el president de ser el “cap” dels CDR

Després que el president de la Generalitat, Quim Torra, animés els Comitès de Defensa de la República (CDR) a “seguir pressionant” el Govern al carrer perquè apliqui el resultat de l’1-O, el rebuig per part dels partits constitucionalistes va ser inequívoc. Des de Ciutadans fins al PSC passant pel PP van acusar el president de ser el “cap” dels CDR i van exigir-li que faci costat als Mossos d’Esquadra després que dissabte hi hagués tensió amb els independentistes arran de la manifestació de Jusapol en solidaritat amb els agents que van reprimir l’1-O, i que ahir es repetís la mateixa escena en diferents mobilitzacions dels CDR a Catalunya.

La més dura va ser la cap de l’oposició i líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, malgrat que ahir -a diferència d’altres vegades- no es va quedar sola a l’hora d’equiparar el president al dirigent d’un “comando separatista”. Arrimadas va acusar Torra d’“animar” a tallar les carreteres, bloquejar el transport públic i “intimidar” -segons ella- funcionaris. “[L’1-O] ha sigut una jornada de caos, Catalunya és un territori sense llei”, va afirmar en una roda de premsa al Parlament. En la mateixa línia es va expressar el PSC: tot i que en les formes va ser menys dur, va coincidir en el missatge de fons. “¿Vostè està amb els Mossos d’Esquadra o amb els CDR?”, va etzibar el portaveu dels socialistes, Salvador Illa, al cap de l’executiu català, a més de remarcar que no és possible instar el carrer a “seguir pressionant” i alhora ser el màxim responsable del comandament de la policia catalana. “Que [Quim Torra] digui si aposta per l’ordre o per atiar el conflicte a Catalunya”, va manifestar Illa. També el líder del PP, Xavier García Albiol, es va sumar a les crítiques definint la jornada de “caos” i “perjudicial” per a l’economia. “És una república de pandereta”, va ironitzar.

Prèvia al Parlament

L’oposició ahir no va fer res més que escalfar motors per a la jornada que es viurà avui al Parlament. El matí comença amb el debat sobre les suspensions dels diputats, en què l’oposició acusarà l’independentisme de no acatar les resolucions judicials, i, a la tarda, començarà el debat de política general amb el discurs del president per exposar el pla de govern de la legislatura.

Ahir Arrimadas ja va avançar part del seu discurs i va afirmar, contundent, que “Torra no hauria d’haver sigut mai president”. “No tinc cap confiança en el seu esperit democràtic”, va etzibar i, de passada, ho va aprofitar per carregar contra el govern espanyol per una actitud, segons Arrimadas, passiva. Des del PSC, en canvi, van sortir en defensa de Sánchez, instant la Generalitat a “aprofitar la finestra d’oportunitat” que representa el seu govern. Illa va contraposar-lo a la resposta del PP l’1-O, malgrat que ahir la Moncloa posés en dubte -com va fer el PP- l’existència de violència policial. Després d’un any del referèndum, la tensió tornarà de nou a l’hemicicle.