El sobiranisme recorda al carrer la violència i la dignitat de l'1-O

Un any després de l'1 d'Octubre, el sobiranisme surt al carrer per recordar el referèndum, denunciar un cop més la violència exercida per les forces de seguretat espanyoles i reclamar al Govern que apliqui els resultats de la votació. Després d'un matí protagonitzat per actes simbòlics i institucionals, però també per manifestacions i accions reivindicatives en diferents punts del país, Barcelona és l'escenari aquesta tarda de l'acte principal de la jornada, la marxa que han convocat Òmnium i l'Assemblea Nacional i que començarà a les 18.30 a la plaça Catalunya i acabarà al Parlament. L'objectiu: "Exigir que s'implementi el mandat del referèndum que avui fa un any vam fer i vam guanyar", en paraules de l'ANC. La marxa l'obre una pancarta amb el lema, en anglès, "L'autodeterminació és un dret humà". I, amb la pancarta, desenes de les urnes que es van fer servir en el referèndum, convertides ja en símbol de la resistència, la dignitat i la determinació d'un poble.

