"La força de la gent és immensa": l'actualitat en 8 tuits

1. Josep Rull i Andreu, exconseller de Territori i Sostenibilitat



#20S del 2017. En qualsevol país democràtic del món se’n diria dret de reunió i de manifestació. A l’Estat espanyol se’n diu rebel·lió de dos homes pacífics i justos empresonats de manera infame. I, tanmateix, l’1O vam votar. @jcuixart @jordialapreso — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) 20 de setembre de 2018





2. Inma, tuitaire



20S. Avui fa un any que estàvem anant cap a Barcelona, sense saber en aquell moment que ens convertiríem en sediciosos i tumultuosos. De fet, no vaig notar la diferència entre ser-ho i no ser-ho. Ho que sí que vaig notar és que la força de la gent és immensa! #FemXarxa — Imma ||*|| 🎗 Tram 4 (@imma_vg) 20 de setembre de 2018

3. Elisabet Nebreda, assessora del grup Verds-ALE al Parlament Europeu



Avui fa un any vam començar a ser poble. La indignació, la força i la determinació que es respirava aquell dia a la cruïlla entre Rambla Catalunya i Gran Via va ser només un avís del que estàvem disposats a fer. Uns dies més tard ho vam demostrar canviant la història per sempre. — Elisabet Nebreda🎗 (@elinebreda) 20 de setembre de 2018





4. Josep Julien, actor



Fa ilu saber on erem fa un any. Som de commemorar naltros. Ara, també us diré que el que de debò fa al cas és saber on som avui. — Josep Julien (@josepjulien) 20 de setembre de 2018





5. Laura Pinyol Puig, periodista



Primer van ser els combois de policies, corejats per ciutadans normals, al crit del ‘a por ellos, oé’. Després va ser el Rei i cap de les forces armades. Avui coneixem un xat privat de jutges amb acusacions de nazis i consignes d’escarment. L’aporellosisme és estructura d’Estat. — Laura Pinyol Puig (@laurapinyol) 20 de setembre de 2018





6. Marta Roqueta, editora i analista de gènere



Llegint les “llàgrimes espanyolistes” dels jutges al fòrum virtual que tenen no pots evitar pensar que a l’octubre hauríem d’haver seguit per la via de la desobediència, la sobirania i la unilateralitat. — Marta Roqueta 🎗 (@martaroqueta) 19 de setembre de 2018





7. Ruth Gumbau, periodista



Un jutge demanant una intervenció militar és com un nutricionista demanant un pastís de crema i nata — Ruth Gumbau (@RuthGumbau) 20 de setembre de 2018





8. Eneko las Heras, dibuixant