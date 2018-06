"Aquest acord no és cap acord": l'actualitat en 8 tuits

1. María Muñoz, assessora financera

Bruselas, más de 14 horas de Cumbre Europea #EUCO y sólo un acuerdo de mínimos sobre el tema migratorio. Nunca una Cumbre había durado tanto para tan poco. — María Muñoz (@mariadelamiel) 29 de juny de 2018

2. Edel McGinley, directora del Migrant Rights Centre Ireland

This is absurd, Europe needs people - the proposal to introduce closed migrant processing centers or prisons is a very dangerous approach. This will no doubt lead to huge abuses of people #migrantrights #SafePassage https://t.co/msbQU4QFDA — Edel McGinley (@edelmcginley) 29 de juny de 2018

“Això és absurd, Europa necessita gent i la proposta d’introduir centres o presons d’immigrants és una idea molt perillosa. No hi ha dubte que afavorirà molts abusos contra éssers humans. #migrantrights”

3. Miguel A. Benedicto, professor de relacions internacionals a la Universidad Europea de Madrid

Una cumbre de parches. Todo vuelve a depender de la voluntad de los Estados miembros para crear centros de recepción de inmigrantes en la #UE y para la reubicación de refugiados. Más intergubernamentabilidad que integración. #euco #eucouncil — Miguel A. Benedicto (@benedictosolson) 29 de juny de 2018

4. Thomais Papaioannou, corresponsal a França de la televisió pública grega

Whatever is decided in E.U. on a "voluntary basis" will never materialize. So, this E.U. immigration agreement is no agreement at all. — Thomais Papaioannou (@ThomaisERT_RIK) 29 de juny de 2018

“Qualsevol decisió de la UE que depengui només de «la voluntat» [dels estats] mai

es materialitzarà. Per tant, aquest acord sobre immigració no és cap acord”

5. Pere Mas, periodista

Llarena, obligat a permetre el trasllat dels presos actua venjativament.

Demana, sota amenaça d'embargament, una fiança en només 2 dies per uns diners que no s'han gastat.

Tot plegat, l'endemà del documental que demostra que la G. Civil va falsejar fets.

Això no és prevaricació? https://t.co/RWfTQmKdyA — Pere Mas 🎗 (@PereMas) 29 de juny de 2018

6. Isidor Marí, sociolingüista

Cadascú fa el seu paper:

- Els socialistes, presentant com un gran gest el compliment de la llei per acostar els presos

- Els Ciudadanos i el PP, tan demòcrates ells, acusant el PSOE de pagar favors als separatistes

- I els demòcrates de veritat, encara més segurs de fugir d'aquí — Isidor Marí (@IsidorMari) 29 de juny de 2018

7. Antoni-Italo de Moragas, professor al CUNEF

Estic d’acord amb els independentistes que diuen que el trasllat dels presos a Catalunya no és cap gest sinó complir la llei. Els recordo que abandonar la unilateralitat no és tampoc cap gest, és complir la llei. — Antoni-Italo de Moragas (@moragasai) 29 de juny de 2018

