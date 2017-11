"Ara no sé si soc normal": l'actualitat en 10 tuits

1. Josep Àngel Guimerà, professor de periodisme de la UAB

2. Ariadna Oltra, periodista

Ara no sé si sóc normal... o no.

3. Dolors Boatella, promotora creativa

4. Mònica Sales, presidenta del PDECat a les Terres de l’Ebre

A Bruges demanem dignitat per al nostre país. Presentem @juntsxcat amb la il·lusió de fer un gran projecte transversal. Res és normal i tot és excepcional. Però Catalunya ÉS i SERÀ! #juntspercatalunya pic.twitter.com/2yZ4rF5hPK

5. Estel Solé, escriptora i actriu

Què voleu que us digui, per mi, això del procés ha estat un coitus interruptus antològic. I així estem, mal acabats.... En fi...

6. Salvador Cardús Ros, sociòleg

Si l’1-O no ens van prendre les urnes, el 21-D no ens prendran el vot.

7. Ester Capella Farré, diputada al Congrés (ERC)

Diem no a la violència contra les dones, a tothora, sempre ! Avui en la memòria totes les que ja no hi són , totes les que la pateixen en les diverses formes i maneres, totes en som les victimes. #StopViolenciaMasclista #25N