"Qui marca el relat?": l'actualitat en 8 tuits

1. José I. Chaparro, periodista

2. Isabel Fdez. Torres, professora de dret mercantil

3. Miguel Ángel Uriondo, periodista

4. Pep Simó, periodista

Els motius seran diversos i cadascú buscarà un “culpable” però un fet està clar, 5 dies després de la manifestació organitzada per la dreta i l’extrema dreta demanant eleccions ja les tenim convocades. Qui marca el relat? #EleccionesGenerales #elecciones28A

5. Ester Alberich Forns, presidenta d’ERC Reus

6. Natàlia Sànchez Dipp, diputada al Parlament (CUP)

Mentre parlen de la no aprovació dels pressupostos de l'Estat, mentre parlen de la convocatòria d'eleccions anticipades a l'Estat, volen que no parlem de l'ignominiós judici. Fem-ho doncs i parlem d'autodeterminació, sense parar i sortim al carrer per fer sentir la nostra veu.