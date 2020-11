"El més fàcil és trobar un dolent molt dolent": l'actualitat en 8 tuits

1. Ofèlia, música i escriptora

Trump president és el producte d’una societat intolerant, no a la inversa. Però, quan no hi ha herois, el més fàcil és trobar un dolent molt dolent i assenyalar-lo. https://t.co/0kYSQfmaGM

2. Xavier Domènech, exdiputat al Congrés (EnComú)

Una mica perplex amb aquest "descobriment" ara que Trump "no és una anomalia", és evident que la seva figura agrupava una amplia coalició de moviments i fenòmens que són previs a ell. Altra cosa és si el trumpisme, com a sintetitzador, podrà sobreviure sense la presidència

3. Aladdin Azzouzi, estudiant de periodisme

Els votants de Trump no són ignorants. El feixisme no es cura llegint. El racisme no es cura viatjant.



Infravalorar l'extrema dreta és donar-li ales. No els feu aquest favor.