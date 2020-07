"El peixet al cove d'Urkullu": l'actualitat en 8 tuits

1. Jordi Pinyol, tuitaire

2. Manel Nadal Farreras, adherit a MES i exdiputat al Parlament

Sé que la presència del rei, pel President Torra ,ès dura.El tema de la pandèmia, no ès excusa, amb l'èxode de vacances.Avui hem de recordar al President la dita catalana:"A la taula d'en Bernat, qui no hi ès ,no ès comptat" https://t.co/RZeL2tFCqW