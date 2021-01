Es faran les eleccions el 14-F? L'actualitat en 9 tuits

1. Salvador Esquena, metge cirurgià

Avui, 83% dels llits d’UCI de Catalunya ocupats, amb una 3a onada en plena expansió i amb una nova variant del virus molt més contagiosa, però encara alguns tenen dubtes de si es faran eleccions el 14-F — Duc de Màntua (@DucMantua) January 11, 2021

2. Montserrat Tudela, directora de la revista ‘Auriga’

Espero confio i desitjo que no es toqui el calendari del 14-F.

Podem fer de tot menys anar a votar.

Au, va! — Montserrat Tudela🎗 (@MTudela) January 11, 2021

3. Ramon Bobet, pagès

Encara es faran les eleccions del Barça i no les catalanes. — Ramon Bobet (@BobetRa) January 11, 2021

4. Sergio Maydeu-Olivares, expert en relacions internacionals

No pasa nada por admitir que tenemos poca o muy poca cultura de crisis y/o de emergencias, salvo contadas excepciones. A los hechos me remito en los últimos años. Quizás va siendo hora de hacer algo al respecto, queridas administraciones y gobiernos. — Sergio Maydeu-Olivares (@maydeuO) January 11, 2021

5. Yolanda González, periodista

Estado de alarma. Pelea política por el estado de alarma. Fondos europeos. Pelea política. Vacuna. Pelea. La gran nevada. Pelea. Qué cansado. ¿No se cansan? — Yolanda González (@yolanda_glez) January 11, 2021

6. Sílvia Casola, presidenta d’ERC a l’Hospitalet

Cal urgentment que el ministeri i el departament de Territori desencallin les accions per protegir el Delta abans no sigui massa tard. Anar-se tirant la pilota a banda i banda no aporta res. Cal projecte concret i accions amb calendari https://t.co/5552BcQWOK — Sílvia Casola 🎗 (@silviacasola) January 11, 2021

7. Júlia, periodista

L’Adrià Carrasco torna a casa després de tres anys exiliat a Bèlgica. La seva causa ha quedat arxivada, però ningú li tornarà aquests anys que ha hagut de passar forçosament a l’estranger. — Júlia ✨ (@itsjuliaolive) January 11, 2021

8. Roger Medina, economista

Començar acusant algú de rebel·lió, sedició i terrorisme (alguns dels delictes més greus del Codi Penal) per no acabar ni portant-lo a judici i sobreseure la causa per falta de proves. Esperpèntic és poc. — Roger Medina 🌐 (@RogerMedina_) January 11, 2021

9. Isabel Monsó, editora