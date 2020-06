"És aviat": l'actualitat en 9 tuits

1. Monti, doctorada en biomedicina





2. Andrea Sola, estudiant d’infermeria





3. Marc Esquirol, tuitaire



Després del confinament. Hem de reivindicar les relacions humanes. No és millor la reunió de zoom que la reunió presencial, ni les classes del classroom, ni les plataformes abans que els cinemes. I no hi ha res com una abraçada. Cal dir-ho ben alt.



4. Josep Rovira, enginyer informàtic



Saltar-se la Fase 3 i passar directament a la "nova normalitat" pot ser com un salt al buit. Hi ha força gent inconscient com per a que, a sobre, des de la Generalitat, s'ajudi a que encara ho pugui ser més. Hi ha rebrots a la Xina, a Alemanya... https://t.co/IHzMXZYPtL