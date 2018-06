Amb llums i ombres: l'actualitat en 8 tuits

1. Anna Segarra, 'coach' i fotògrafa



El buit de l’estadi i l’evident desconnexió de la majoria de la ciutadania de Tarragona amb els #JocsdelMediterrani em porta a la reflexió de si la meva ciutat està sent goberna donant l’esquena als ciutadans. I això explicaria moltes coses. Dia trist per #Tarragona



2. Andreu González, escriptor



Només m'ho ha semblat a mi o a la cerimònia d'inauguració dels #JocsMediterranis hi ha hagut menys presència de símbols catalans que a la de Barcelona'92? Hem reculat en aquest àmbit de projecció d'imatge després de 26 anys d'autogovern i votacions amb triomfs independentistes?



3. Albert Mercadé, periodista



Doncs jo em quedo amb la Tarragona que ahir els #JocsMediterranis van decidir no ensenyar al món. Una ciutat amb un teixit associatiu i de cultura popular envejable arreu del país. Sempre hem estat molt més de castells, foc i dansa que de paracaigudistes que cauen de no se on.