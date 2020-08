Sobiranies i responsabilitats: l'actualitat en 9 tuits

1. Quim Torra i Pla, president de la Generalitat

2. Eva Gené, funcionària

I vostè per què no va assumir la responsabilitat, per exemple, de mantenir la pancarta dels presos al balcó de la Generalitat? O les responsabilitats només són perquè les compleixin els altres? O tot plegat és per desgastar qui pot guanyar les properes eleccions? Per què no les convoca ja?