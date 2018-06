"No emboliquem la troca": l'actualitat en 8 tuits

1. David Minoves, president del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals



Apropar-los és una obligació legal i un dret dels presos i les famílies. Que la fiscalia retiri els càrrecs i demanar el sobreseiment de la causa, la llibertat i el retorn dels exiliats si seria una acció política. Complir la llei no és cap "gest" polític. No emboliquem la troca!



2. Rut, tuitaire





3. Francesc Vilallonga, professor de comunicació de la URL



Indignant: Trapero i la cúpula dels Mossos processats per pertinença a organització criminal i sedició. Definitivament no els hi perdonen la gestió impecable post-atemptats de Barcelona i Cambrils. #vergonya pic.twitter.com/dNJgGFtNlo



4. Arnau Aymerich, regidor d’Argentona (CUP)





5. Carmen Juan, periodista





6. Carles Boix, catedràtic a la Universitat de Princeton



La realitat és aquesta: 1/ Exigeixen abandonar tota unilateralitat i 2/ No volen pactar un referèndum.

En definitiva, no permeten fer res si no és amb l'aprovació de la nació majoritària (espanyola), que no vol fer res. Per mi això és una vergonya i un dolorós estat d'opressió.